Frontex is een gedrocht. Hoezo dat? Het is eigenlijk heel absurd: onze defensie-tech industrie werd groot tijdens de Koude Oorlog met de belofte om het Westen te verdedigen tegen die immense wereldmacht, de Sovjet-Unie. Maar nu is zij in de weer met de meest machtelozen, de migranten.⁠ Frank van de Wiel, woordvoeder van Thales Nederland, gespecialiseerd in radartechniek, zegt: “We zien sinds het einde van de Koude Oorlog een verschuiving in opdrachten voor apparatuur die geschikt is voor grote marineschepen naar bijvoorbeeld radars voor kleine schepen die ingezet kunnen worden tegen mensensmokkel. Onze klanten zijn de afzonderlijke EU-landen.”

Is dat niet een opvallende verschuiving? Zijn werkzoekenden uit Eritrea even bedreigend als de atoombommen van Brezhnev? Migranten werken vaak in keukens, wasserijen en fabrieken, dat is toch veel voordeliger voor ons dan dat we zelf moeten schuilen in een atoomkelder?

Met de meest geavanceerde technologie doen we helemaal niets aan het verbeteren van de leefomstandigheden rond de Sahara. We geven miljarden uit aan symptoombestrijding. Dweilen met de kraan open. Dat lijkt voor niemand goed, maar dan vergeet je de dweilfabrikanten. En toevallig vormen zij samen de adviesgroep voor het waterprobleem:

“In 2003 richt de Europese Commissie een researchwerkgroep op, Group of Personalities, die moet nadenken over de grensbeveiliging. (…) Opvallend is dat in de Group of Personalities vooral vertegenwoordigers zitten van de belangrijkste Europese wapenbedrijven – Airbus, Thales, Finmeccanica en bae – samen met technologiebedrijven als Saab, Indra, Siemens en Diehl. Organisaties als de UNHCR of de Internationale Organisatie voor Migratie worden er niet bij gevraagd.”⁠

Van de 65 miljoen mensen die op dit moment wereldwijd op de vlucht zijn,⁠ zochten er in 2014 ongeveer 282.000 asiel in Europa.⁠ Dat is een immens aantal, maar nog geen 0,5% van het totaal aantal vluchtelingen in 2014. Om deze relatief kleine groep te kunnen tegenhouden, is er, grofweg bekeken, sinds het begin van de eeuw meer dan anderhalf miljard euro besteed aan technologie, personeel, muren, drones en schepen.⁠

En om de migranten die toch binnenkwamen weer uit te zetten, betaalde we met Nederlandse belasting tussen het jaar 2000 en 2014 ongeveer 690 miljoen euro aan vervoersmiddelen, brandstof en personeel voor in totaal 216.704 mannen en vrouwen. Dat is gemiddeld 3184€ per persoon. Bijna vijf keer een gemiddeld jaarsalaris in Mali.

Mensensmokkelaars verdienden tussen 2000 en 2015 grofweg 16 miljard euro aan het omzeilen van de grensbewaking, dat zou je kunnen vergelijken met de economie van een klein Afrikaans land.

De meest ondernemende, moedige en fysiek sterke mensen verlaten een plek die hen geen uitzicht op een leven biedt. Zij nemen al het geld mee dat zij kunnen verzamelen en besteden dat aan mensensmokkelaars. Ze zijn vaak jaren van hun leven kwijt, reizend of wachtend op een kans om aan de slag te gaan. En de Westerse wereld stopt miljarden in grensbewaking zodat de reis steeds duurder en gevaarlijke wordt.

Een boel verspilling. Toch neemt de migratie toen. Na 2014, toen de hele bewakingsmachine dus al op volle toeren draaide, gingen de aantallen migranten die de oversteek waagden enorm omhoog.