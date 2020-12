Heel Nederland kon de afgelopen periode meekijken hoe de Belastingdienst blunderde in de zogenaamde ‘Kinderopvangtoeslag’-affaire. Vele gezinnen kwamen erdoor in de financiele problemen, maar jarenlang veranderde er niets. We zagen de getuigenissen van diverse verantwoordelijke politici.

Wie denkt dat zo’n systeemfout maar eenmalig voorkomt, heeft het – helaas – mis. Gescheiden koppels die al jarenlang niet meer samen wonen en geen toeslagpartner meer zijn, worden door de systeemfout opeens toch weer aangemerkt als “samenwonende toeslagpartners”, ook al is dit dus niet het geval.

Alleenwonende ouders krijgen een belastingbeschikking/aanslag van duizenden euro’s. Keer op keer bezorgen deze aanslagen de slachtoffers een mega-stressaanval… want als je 0 euro op de bank hebt staan, hoe moet je dan 5.000 euro betalen? Er is een alleenstaande ouder die, met twee tieners, na het verlies van een baan sinds mei moet rondkomen van een WW van 1070 euro netto per maand. Normaal gesproken heeft de persoon recht op toeslagen van zo’n 500 euro per maand. Die kreeg en krijgt de dus telkens maandenlang niet, als gevolg van een zich steeds herhalende fout bij de Belastingdienst.

Als de fout eenmaal wordt rechtgezet (wat telkens slechts tijdelijk werkt) wordt met terugwerkende kracht het te weinig ontvangen bedrag aan toeslagen uitgekeerd, maar hoe overleeft een alleenstaande vader/moeder met twee kinderen in die maanden dat er de toeslagen onterecht niet uitbetaald worden?

De eerste keer dat de systeemfout optrad, duurde het bijna drie maanden voordat de belastingdienst zijn eigen fout herstelde. Al die maanden kreeg de ouder in kwestie geen zorg- en kindgebonden budgettoeslagen en was het gezin aangewezen op leningen bij familie/vrienden. De belastingdienst kon de zelfgemaakte fout trouwens niet terugvinden, de gedupeerde zelf moest die aantonen en melden. Het kan een keer gebeuren, maar zo vaak?

Nadat de financiële reserves waren verdampt, werd de noodzaak om de toeslagen tijdig en correct te ontvangen natuurlijk nog dringender. Waarop de belastingdienst een terugvorderingsbeschikking stuurde met de mededeling dat er geen toeslagen meer komen en de gedupeerde contact moet opnemen met de belastingdienst. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Drie tot vier keer doorverbonden worden naar andere personen waarbij telkens het hele relaas opnieuw gedaan moet worden, is geen uitzondering. De hoeveelheid stress die gedupeerden ondervinden dankzij de werkwijze van de belastingdienst is enorm en dan komen er ook nog belastingdienstmedewerkers aan de lijn die totaal geen empathie tonen en de hoorn er gewoon opgooien, want de gedupeerde moet zich schikken naar hun wensen, anders wordt er niet geholpen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je radeloos vraagt “waarom doen de ezels bij de belastingdienst ons dit aan?”

Afgelopen maand werd ijn zo’n geval voor de derde keer dezelfde fout gemaakt door de belastingdienst. Het slachtoffer vroeg om een persoonlijk gesprek met een inspecteur zodat dit voor eens en altijd goed geregeld zou zijn maar dat werd geweigerd. Door corona kunt u geen inspecteurs meer persoonlijk spreken, dit is een systeemfout waar de inspecteur ook niets aan kan doen, luidde de mededeling. Het verzoek om over november de toeslagen te ontvangen of een voorschot van het december bedrag te krijgen: tevergeefs. Met andere woorden dat is ‘uw probleem’. En weer kon de persoon in kwestie geld gaan lenen om rond te kunnen komen…

Waarschijnlijk krijgt de persoon in de maand december 2020 de toeslagen van november en december 2020 uitgekeerd, maar op de site van de belastingdienst is alweer zichtbaar dat de Belastingdienst voor januari 2021 dezelfde fout in petto heeft, opnieuw is daar de niet-bestaande toeslagpartner zichtbaar in het eigen dossier. Wat moeten alleenstaande ouders doen om te voorkomen dat ze op deze manier elke maand in de financiële problemen geraken met de toeslagenafdeling… Hoe lang blijft deze systeemfout hen nog achtervolgen?