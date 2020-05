Volgende week dinsdag wordt er gestemd voor een nieuwe wet op Wajongers. Die hebben ze de mooie naam

harmonisatie op de Wajong gegeven. De Wajong bestaat uit drie groepen: de oude Wajong, van voor 2010, waar ikzelf onder val. De nieuwe Wajong vanaf 2010 en de Wajong vanaf 2015. Al deze wetten hebben verschillende regels en dat willen ze samen gaan voegen.

Allemaal leuk en aardig maar het bezorgt mij enorm veel vraagtekens. Waarom willen ze dit samenvoegen en waarom per se nu? Er is al zoveel onduidelijkheid met betrekking tot de coronacrisis en dan komt dit er ook nog eens bovenop.

Ik kijk zelf bijna nooit naar het nieuws maar volg wel zoveel mogelijk de highlights om een beetje op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wereld. Alle uitgaven die het kabinet de afgelopen tijd heeft gedaan zijn mij niet ontgaan. Is er nog wel voldoende geld?

Toen ik dan ook hoorde van deze nieuwe wet was mijn eerste reactie: Paniek! Wat willen ze nu weer van ons? Ik vind het naar en moeilijk dat ze voor ons deze beslissing nemen en niet met ons hierover in gesprek gaan. Duidelijkheid en goede communicatie is in mijn ogen zeer belangrijk als je met een kwetsbare doelgroep aan de gang gaat.

Weet iedere wajonger goed wat er gaat gebeuren en waarom? Voor mijzelf was het niet goed duidelijk. Ik dacht eerst dat er van mij verwacht zou worden dat ik 100 procent moest gaan werken. Dit is voor mij niet haalbaar. Omdat ik het onbekende 22q11ds heb wordt informatie bij mij niet goed verwerkt. Het stofje dopamine werkt bij mij niet goed waardoor het langer duurt voordat dingen voor mij duidelijk zijn.

Ik moet daarom ook altijd goed oppassen met informatie en duidelijk mijn grenzen aangeven. Gelukkig weet ik dit nu van mezelf en kan ik dit ook goed uitleggen. Het afgelopen weekend heb ik met enorme hoofdpijn op bed gelegen omdat ik zoveel aan het piekeren was over de nieuwe wet. Een ander kan zoiets makkelijker naast zich neerleggen maar op mij heeft het een dusdanig grote invloed dat ik er een heel weekend aan kwijt ben en daarnaast dus ook niks meer kan ondernemen.

Ik vraag me dan ook af hoe zit het met alle andere wajongers? Hoe voelen zij zich hieronder? Is alle informatie duidelijk? De premier zei het op de persconferentie nog zo mooi: “We doen dit om de kwetsbaren te beschermen.” Maar ondertussen wordt er wel even snel een nieuwe wet doorheen gedrukt.

Ik zou het zo fijn vinden als er met ons wordt gepraat in plaats van dat er over

en voor ons wordt beslist!