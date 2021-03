Er vindt in dit land van stijgende besmettingsgetallen en haperende vaccinatiecampagnes een scheiding der geesten plaats. Hield Martijn Koning donderdagavond bij Jinek een misplaatste rant of roept Thierry Baudet het over zich af omdat hij zelf geen haar beter is? Ook op Joop woedt deze discussie.

Ik ben daarin partij. Ik ben van mening dat in dit geval Baudet terecht de uitzending verliet. En wel omdat zijn vriendin, die in het FvD geen enkele rol speelt, erbij werd gehaald. Dat hoor je niet te doen. Je kunt – mits voldoende gezegend met talent – iemand prima tot de enkels afzagen zonder diens geliefde er bij te halen. Ik houd dat staande. Je bent een klootzak als je een tegenstander zo’n teringstreek levert.

En in het geval dat die er zelf geen been in ziet iemand via zijn partnerkeuze aan te vallen? Dan doe je het nóg niet. Je pakt hem met zijn eigen middelen aan. Snoeihard en zonder genade maar je vermijdt collateral damage.

Zaterdagmiddag bewees Thierry Baudet dat hij zelf ook zo’n klootzak is die zulke teringstreken levert. Net als de meeste woordvoerders van uiterst rechts heeft hij een bloedhekel aan Sigrid Kaag omdat deze politica vertegenwoordigt wat zij zo deerlijk missen: stijl, klasse, beschaving, kennis van zaken, het vermogen te allen tijde jezelf te blijven en toch met iedereen goed om te gaan. Wie zo door het leven gaat, roept bij velen háát op in dit platte land. Niet te geloven. Dat zijn mensen die weten dat ze in de schaduw staan, omdat ze daar ook hóren.

Zaterdagmiddag dus gebruikte Baudet de echtgenoot van Kaag om háár naar beneden te halen. Hij beschuldigde hem ervan de helft van zijn carrière te hebben besteed aan het stuk maken van Israël. Dit mondde uit in een grap waarom niemand lachte. “Ik steun Israël, fantastisch land behalve op dit punt (vaccinatiebeleid, HvdH) en met Kaag is het precies andersom zeg maar”. Het leek wel of Thierry Baudet een workshop bij Martijn Koning had gedaan.

Inderdaad geen haar beter maar dat is nog geen reden voor spiegelgedrag. Niet dat je boven hem moet staan. Of dat je er boven moet staan en de wijste zijn, zoals de laffe omgeving altijd zegt tegen de geschoffeerden en getreiterden in dit land. Nee, wees beter dan Baudet. Omdat je zo’n charlatan in je zak steekt. Omdat je als verbale scherpschutter alleen hém treft met de pijlen van je geest en geen omstanders, dit in tegenstelling tot de onbeholpen partijleider met zijn petje en zijn windjack.

Overigens ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de zaak rond het Groninger aardgas evenmin.