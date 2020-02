Zolang Zuckerberg mij advertenties van incontentie-materiaal kan laten zien op Facebook, mag ik hier ook schrijven wat ik wil, en dat is het volgende.

Racisme, seksisme, homofobie, xenofobie, antisemitisme, deze begrippen kun je alleen nog maar nuanceren en objectief van alle kanten belichten als je er een proefschrift over schrijft en een literatuurlijst kunt laten zien om dit te bewijzen. Want het is heel simpel. Als iets onrechtvaardig is, dan nuanceer je het niet: dan zég je het. Peuters snappen dat allang. Zij weten dat volwassenen er anders uitzien, maar dat iedereen evenveel koekjes krijgt. Anders is het niet eerlijk.

Dus laten we stoppen met rekening houden met de mensen die het niet verdienen dat we nog langer rekening met ze houden. Zelfs als het onze vrienden zijn, of familie. Het is 2020 en het is tijd om op te staan voor onszelf en voor onze geliefden. Het is hoog tijd dat we dapperder worden, dat we lastige keuzes durven te maken en dat we hardop zeggen wat er gezegd moet worden. Want als we niets zeggen, als we stil blijven, helpen we alleen maar onze onderdrukkers. (Ik parafraseer hier Elie Wiesel en als je niet weet wie dat is, of waarom ik hem parafraseer dan weet je wat je zo moet googlen.)

Leer om bescheiden te zijn en trap niet in de valkuil van verontwaardiging. Dat is ons ego en daarmee helpen we dus precies helemaal niemand. Luister naar podcasts, lees, zoek informatie over al die onderwerpen die je al een tijdje dat knagende onderbuikgevoel geven. Juist die onderwerpen waarvan je denkt: ‘waarom doen ze hier zo moeilijk over?’ Maar wat je ook doet: ga vooral niet achterover leunen en wachten op het nieuws in behapbare soundbites. Dat is misschien wel de beste definitie van white-ass privilege.

Luister naar degenen die meer kans hebben dan jij om gemarginaliseerd te worden in de samenleving. De kwetsbare mensen die hun best doen om erbij te horen, om niet af te wijken of, in het meest gunstige geval: hun uiterste best doen om begrepen te worden. Het is niet zo heel moeilijk om te zien welke mensen dat zijn.

Wees niet bang om de mensen die haat en angst zaaien te confronteren met hun gedrag, zelfs degenen die hun lafheid verhullen in zogenaamd grappige, kleine mini-aanvalletjes (ja, dat doen ze). Wees een bondgenoot. Leef als een bondgenoot. Praat als een bondgenoot. Je bent zoveel meer dan een toeschouwer. Wij samen zijn zoveel mooier dan alles wat er gezegd en gedaan wordt om andere mensen lelijker te maken.