Een krimp van de luchtvaart is onvermijdelijk geworden. Om binnen de grenzen van klimaat, de leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven zal het aantal vliegbewegingen sterk dalen. De coronapandemie kwam daar later nog eens overheen, waardoor krimp er sneller was dan verwacht. Onder leiding van VVD-minister Van Nieuwenhuizen stuurde dit kabinet echter vol aan op groei. Verpakt in de gebruikelijke vage bewoordingen en beloftes over hinderreductie, probeert de minister nog steeds om het business as usual van “meer, meer, meer” door te drukken. De door haar gepresenteerde Luchtvaartnota staat vol groeiplannen en leest derhalve als een sprookjesboek.

Het verzoek vanuit de oppositie om ook een krimpscenario mee te nemen in de Luchtvaartnota werd door de minister steevast weggewuifd. Het past in het patroon van een sector en ministerie die wegkijken van de onvermijdelijke transitie waar de luchtvaart toch doorheen zal moeten. Toen de Partij voor de Dieren – nog in het pre-coronatijdperk – tijdens een hoorzitting aan een KLM-directeur vroeg hoe hij zijn bedrijf ging voorbereiden op het onvermijdelijke krimpscenario, was het antwoord dat KLM daar niet mee bezig is. Dergelijke struisvogelbedrijfsvoering heeft het bedrijf inmiddels in grote problemen gebracht.

De Tweede Kamer trapt nu met het controversieel verklaren duidelijk op de rem. Naast de luchtvaartnota werd bijvoorbeeld ook het totaal overbodige Lelystad Airport op de lijst geplaatst met controversiële stukken. Een nieuw kabinet zal vanwege de klimaatcrisis gedwongen zijn om zeer kritisch te kijken naar de omvang van de luchtvaartsector. De kiezer heeft daarom op 17 maart een prachtige kans om de luchtvaart weer binnen de grenzen van onze planeet te brengen.

Voor Maastricht Aachen Airport betekent dit dat de provincie Limburg, eigenaar van het vliegveld en voorstander van groei, de komende tijd vooral een pas op de plaats moet maken. De adviesaanvraag aan Van Geel stamt nog uit de tijd dat Van Nieuwenhuizen de scepter zwaaide op het ministerie. De – nu controversiële – groeidoctrine daar, klonk door in de opdracht: een ‘vertaling’ van de valse belofte dat groei gepaard kan gaan met minder hinder in de toekomst. Uiteraard door eerst de startbaan te verlengen, en dan pas te hopen op stillere vliegtuigen.

Een zwaar bekritiseerd rapport van Ecorys lijkt de basis te vormen voor het groeiplan van Van Geel. In dat rapport werd zonder fatsoenlijke onderbouwing de conclusie getrokken dat een groei van het vliegverkeer geen extra hinder zou veroorzaken. Deze conclusie werd al snel onderuit gehaald door onderzoekers van Breda University. Kamervragen hierover zijn nog steeds niet beantwoord.

Van Geel komt nu met een advies dat in zijn woorden “de kool en de geit allebei een beetje beschadigt”. Daarmee sluit Van Geel naadloos aan bij het ongeloofwaardige ‘groei, mits…’-beleid van minister Van Nieuwenhuizen. De eindeloze reeks luchtvaarttrucjes staat inmiddels bekend staat als ‘Schiphollen’.

De Kamer verklaarde de Luchtvaartnota controversieel en daarmee verdwijnt voorlopig ook de grond onder de voeten van Van Geel. Met de kiezer aan zet staan alle seinen op groen voor een veilige en duurzame krimp van de luchtvaart.