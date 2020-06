Afgelopen week kregen supporters van de Engelse voetbalclub Burnley een levenslang stadionverbod voor het tonen van een spandoek met de tekst White Lives Matters tijdens een wedstrijd. Op hun daad werd in Engeland over het algemeen met afschuw gereageerd. Toch werd er door een kleine minderheid op sociale media druk gediscussieerd over de vraag of de zware straf gerechtvaardigd was voor deze uitspraak, terwijl een protestbeweging wel Black lives matter mag zeggen.

Ook in Nederland komt de zin White lives matter of All lives matter als reactie op Black lives matter steeds vaker voor. Afgelopen week werd een beeld van Elieser, een zwarte man, er nog mee besmeurd. De vraag lijkt dan ook in Nederland relevant: Hoezo leiden dit soort uitspraken tot afkeer? En is het niet zo dat witte levens ertoe doen?

De gevoeligheid

Waarom uitspraken als White lives matter en All lives matter gevoelig liggen kunnen we het beste begrijpen aan de hand van een voorbeeld. Laten we ons eerst proberen in te beelden wat een aanhanger van de uitspraak denkt. In het meest welwillende geval stel ik me dat als volgt voor: je bent een witte vader en je eveneens witte zoon is vermoord door een gekleurd persoon. Je ziet de grote aandacht in de media voor Black lives matter en denkt dan ‘ho eens even, en mijn zoon dan?’ Die zoon is ook belangrijk. Daarom dient opgemerkt te worden dat Black lives matter-aanhangers niet zeggen dat witte levens er niet toe doen of er minder toe doen dan zwarte levens. Iedereen onderschrijft dus al dat de vader uit dit voorbeeld een zwaar verlies heeft geleden, Black lives matter-aanhangers doen dit zeker ook.

Wie verontwaardigd is dat Black Lives Matter exclusief over zwarte levens gaat dient dit goed te begrijpen.

Daarnaast dient zo iemand te begrijpen dat Black lives matter exclusief gericht is op zwarte levens omdat ze er op dit moment minder toe doen. Ook in Nederland. Zo is in ons land sprake van aantoonbaar racisme bij de politie en aantoonbare discriminatie door uitzendbureaus, om maar eens twee van vele belangrijke problemen te noemen.

Voorvechters van Black lives matters maken zich sterk voor verandering op dit gebied. Als we de situatie met huizen vergelijken zien we hoe ongevoelig de White lives matter en All lives matter zijn. Stel er zijn alleen witte en zwarte huizen in de wereld. Van de zwarte huizen is bekend dat ze regelmatig in de fik worden gestoken alleen omdat het zwarte huizen zijn. Bij witte huizen bestaat niet zo’n wijdverbreid probleem. Het is dan niet zo gek dat er een actiegroep is die aandacht vraagt voor het blussen de zwarte huizen, ook al zijn de witte huizen evengoed belangrijk en willen de witte huizen ook mankementen vertonen. Het constant affikken van de zwarte huizen is immers het grotere probleem.

Het racisme

Niet alleen toont een uitspraak als White lives matter geen begrip voor de problemen van zwarte mensen, het helpt ook mee aan een mentaliteit van bagatelliseren van racisme en verspreidt bedoeld of onbedoeld de slogan van witte racisten. White lives matter is namelijk de wereld in geholpen door Amerikaanse racistische organisaties. Volgens Amerikaanse mensenrechtenorganisaties Southern Poverty Law Centeren Anti-Defamation League is het verzonnen door neo-nazi’s en verspreid door de Ku Klux Klan. Deze racistische organisaties zien niets liever dan een dominant witte samenleving. In tegenstelling tot Black lives matter hebben zij met hun slogan wel als doel een onderscheid tussen bevolkingsgroepen te maken. De racisten gebruiken het om te zeggen dat witte levens er meer toe doen dan zwarte levens. Daarnaast hopen ze met deze zin de aandacht afleiden van racisme zodat daar niets aan wordt gedaan. White lives matter is dus een opzettelijke tegenreactie tegen Black lives matter.

Dit plaatst het verspreiden van berichten over White lives matteren All lives matter in een ander perspectief. Het is een wolf in schaapskleren. Hoe goed bedoeld het verspreiden van een dergelijke uitspraak zou kunnen zijn – en meestal is het dat niet -, wie het bericht verspreidt draagt bewust of onbewust bij aan de verspreiding van een racistische leus. Vergelijk het met een hakenkruis. Zonder context is het een kruis met een paar extra streepjes eraan, maar wie weet op wat voor racistische manier het gebruikt wordt denkt wel twee keer na voor hij of zij hakenkruisen verspreidt. Hetzelfde gaat op voor White lives matter. Zonder context is het een oproep dat witte levens er toe doen, maar wie weet op wat voor racistische manier het gebruikt wordt denkt wel twee keer na voor hij of zij die boodschap verspreidt.

Of u het nou eens bent met de hoge straf voor de racistische voetbalsupporters of niet, een ding is duidelijk: de plotselinge verspreiding van de White lives matter-boodschap toont wederom aan hoe gewiekst racisten zijn in het verspreiden van hun racisme. Eerder schreef ik over hoe de racistische clown world meme met gedachtegoed en al omarmd door Forum voor Democratie. Regelmatig gebruiken racisten dus ogenschijnlijk onschuldige slogans en memes om hun wereldbeeld te verspreiden. Wij moeten hen te slim af zijn.