Het was zover. 19:00 uur. Maandag 23 maart 2020. Onze leider zou het volk weer toespreken. Waar hij eerst nog glorieus sprak over het streven naar groepsimmuniteit, had hij dit keer een nieuw troef. De volledige lockdown, die zoveel kritiek had gekregen, was eindelijk voorbij. Ze hadden immers een alternatief gevonden. De intelligente lockdown. Het is een knap staaltje retorica, de vaardigheid van het overtuigen door middel van taal. Het is hoe je met één enkel woord, een heel overtuigingsproces in gang kan zetten. Het is precies wat de term intelligente lockdown deed: met één woord snoerde het alle critici de mond. Want hoe kan je als weldenkend mens nu tegen een ‘intelligente’ lockdown zijn?

Het is de kunst van de redenaar. De leer van de welsprekendheid. De impact van taal. Maar bovenal, de kracht van een frame. Waarbij de kunst van het plaatsen van een frame ligt in het ervoor zorgen dat een deel verborgen blijft, terwijl een ander deel juist bewust naar voren wordt gebracht. Dit alles met het doel dat de luisteraar naar een andere interpretatie van dezelfde werkelijkheid wordt geleid. Een frame is hoe je de maatschappelijke consensus kan sturen. Hoe je een ellendige lockdown, ineens intelligent kan laten lijken. Het is de kracht van het frame. Waar één (nieuw) woord, het maatschappelijke debat kan kantelen. Waarbij enkel door het gebruik van een simpel frame, de tegenpartij plots wankel kan komen te staan. Er zijn talloze voorbeelden. Frames waaraan Rutte met zijn intelligente lockdown nog een puntje aan kan zuigen.

Het was in 2004. Het was in Amerika. Het was hoe de Republikeinen een gigantische belastinghervorming door het Huis en de Senaat konden krijgen. Waarbij ze het beestje niet bij de naam noemden, maar met een nieuw concept kwamen. Het was geen belastinghervorming. Nee, het was een tax relief. Waarin de mens eindelijk verlicht werd van die zware belasting. Het verschoof de discussie en de bewijslast van de Republikeinen in een klap naar de Democraten. Simpelweg door het beeld te vormen dat de Democraten al die tijd het probleem hadden geschapen van een te hoge belastingdruk. En nu kwamen de Republikeinen met de verlossing.

Het venijnige is dat des te meer je je probeert te verzetten tegen zo’n frame, des te krachtiger het wordt. De bestrijding van het frame zorgt als het ware voor de bevestiging ervan. In het dagelijks leven zien we dit ook: wanneer iemand enorm veel moeite doet om iets te ontkennen, de beschuldiging steeds aannemelijker wordt. Hoe je door je onschuld proberen te bewijzen, je steeds meer op de dader gaat lijken.

Een ander voorbeeld – niet geheel toevallig weer uit Amerika – is hoe de maatschappelijke discussie over abortus gekanteld werd. Waarbij de tegenstanders van abortus (in Amerika een verrassend grote groep) met een nieuwe term kwam. Ze waren niet meer tegen abortus. Ze waren ‘pro life’. Weer een krachtig frame. Als voorstander van abortus word ik er direct een beetje ongemakkelijk. Ik ben namelijk niet per definitie tegen het leven. Integendeel zelfs. De kracht van het frame is dat het je uitnodigt om je te verantwoorden en in alle macht te bewijzen dat je dit niet bent, terwijl het onmogelijk is om te bevechten. Het aanvallen van het frame zal het immers alleen maar versterken. Om die reden kan je eigenlijk maar twee dingen doen. Of negeren. Of je plaatst een reframe. Ondanks het feit dat dit laatste vaak nog niet zo makkelijk is, deed de pro-abortusgroepering dit op sublieme wijze. Met een weldoordacht reframe ontmantelden ze in een klap het pro life-frame van de tegenpartij. Ze waren namelijk niet meer zo zeer voorstander van abortus. Nee, nu waren ze ‘pro choice’. Niet voor abortus, maar voor individuele keuzevrijheid. Het was als een keeper die een bal die strak in de rechter bovenhoek geschoten werd, en ogenschijnlijk onhoudbaar was, uit de lucht plukte. Een prachtige redding.

Maar ook in Nederland is de politiek het zo nu en dan gelukt om aan de hand van een knap staaltje retoriek wat frames te plaatsen. Hoe noemen wij namelijk die groep met een woning waarvan de huur te laag is in verhouding tot het inkomen? Precies, de zogeheten scheefhuurders. Een briljant frame. Dankzij dit ene woordje wordt zowel de politieke als de publieke opinie effectief gemanipuleerd. Het zet scheefhuurders weg als zij die willens en wetens niet verhuizen. Van die schofterige mensen die huurwoningen voor andere mensen bezet houden omdat zij zo nodig goedkoop willen wonen. Terwijl zij die vijf keer modaal verdienen en in een tweedehands Ford Focus rijden of boodschappen doen bij de Aldi geen ‘scheef-rijder’ of ‘scheef-eter’ worden genoemd, maar zuinig.

Tax relief. Pro-life. Pro-choice. Scheefhuurder. Stuk voor stuk knappe staaltjes retorica. En allen van politieke bewegingen. Maar ondanks hun succes, waren deze frames wel erg opzichtig. Het was dan misschien wel moeilijk je te verweren, je had wel door dat je in een frame geplaatst werd. Zoals op vele andere vlakken, kan de politiek ook op het gebied van framing nog een puntje zuigen aan het bedrijfsleven. Die frames hebben weten te plaatsen, zonder dat we het door leken te hebben. Want in die verborgenheid, daar ligt de echte kracht.

Als er een sector is die hierin is geslaagd, dan is het wel de financiële sector. Zeker sinds de crisis van 2008. Mocht het zo zijn dat bankiers deze frames bedacht hebben, dan begrijp ik die bonussen wel. Het begon allemaal met de term ‘too big to fail’. Te groot om failliet te gaan. Zo belangrijk dat ze wel gered moesten worden. Het is hoe we als belastingbetalers gegijzeld werden. Met het frame werd de bewijslast omgedraaid. Too big to exist zou een betere term zijn. Immers, elk bedrijf wat zo groot is dat het niet om mag vallen, is allereerst überhaupt te groot om te bestaan. Waarbij het ‘redden’ van die (too big to fail) banken een evenzo krachtig frame is. Als een onoplettend kind van de verdrinkingsdood. We hebben ze gered. Het klinkt direct als iets positiefs. Terwijl er niets anders gebeurd is dan dat wij alle schulden hebben afbetaald van iets wat volledig failliet was.

Maar het volgende frame stond alweer klaar. Als reactie op dit debacle zijn we namelijk overgegaan tot een beleid wat we quantitative easing zijn gaan noemen. Een versoepeling, en dan ook nog eens kwantitatief. Moeilijk om daar tegen te zijn. Maar het was, en is nog steeds, het grootste monetaire experiment uit onze geschiedenis. Een exercitie waarin we krankzinnige hoeveelheden geld uit het niets creëren zonder ook maar enig idee te hebben van de gevolgen.

Althans, de direct zichtbare gevolgen hiervan weten we heel goed. Namelijk het alsmaar oplopen van de wereldwijde schulden en huizenprijzen. Maar ook daar is er weer een frame voor. De zeepbel. Van de dotcom bubble in 2000 en de huizenzeepbel in 2008, tot de schuldenzeepbel waar we nu in zitten. Een luchtbel, een zeepbel, een bubbel. Die uiteindelijk zal knappen. Het klinkt zo onschuldig. Terwijl het gevaar gigantisch is. Een accuratere benaming voor een huizenzeepbel is in feite een huizentumor. Het is kwaadaardig, verspreidt zich ontzettend snel en groeit zonder behandeling ongeremd door. Vaak met een dodelijke afloop. Enfin, ik moet dan toch mijn petje af doen voor de financiële sector die erin geslaagd is om eindeloze geldcreatie, het laten afbetalen van hun eigen schulden, te machtig zijn om te bestaan en tumoren; onder een sluier van onschuld aan de man te brengen.

Tot slot lijkt er een relatie te bestaan tussen de hoeveelheid macht en het gebruik van (of de noodzaak voor) dit soort termen. Als er een sector geleerd heeft van deze taferelen van de financiële sector, is het namelijk wel die sector die op dit moment de scepter zwaait. De technologiesector. Het meest alledaagse voorbeeld zijn cookies. We accepteren het alsof het we een klein kind met honger zijn. Het klinkt zo onschuldig, een koekje kan toch immers geen kwaad. Terwijl we het ook spyware zouden kunnen noemen. Iets wat de lading beter zou dekken. Precies hetzelfde geldt voor de ‘cloud’. Een onschuldig wolkje wat zweeft in de lucht waar wij al onze informatie aan geven, maar in feite niets anders is dan de gecentraliseerde opslag van onze data onder de controle van een (of een paar) grote partij(en).

Tax relief. Pro-life. Pro-choice. Scheefhuurder. Too big to fail. Het redden van de banken. Quantitative easing. Een luchtbel. Cookies. Cloud. Het is hoe taal op een sluwe wijze onze mening vormt. Hoe woorden – mits zorgvuldig gekozen – ons ervan kunnen weerhouden te zien wat er daadwerkelijk afspeelt. Het is zoals Bolkestein ooit al zei: wie de vorm beheerst, is de inhoud meester.