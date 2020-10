Rutte is als er op 17 maart volgend jaar verkiezingen plaatsvinden net 54. Dat is nog helemaal niet oud.

Bijna alle partijen hebben al hun lijsttrekker gekozen, of op zijn minst de kandidaat van het bestuur gepresenteerd, maar bij de VVD blijft het nog afwachten. Althans formeel, want iedereen snapt natuurlijk dat Mark Rutte zich over een maandje of wat opnieuw beschikbaar zal stellen. Zeker nu fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft aangekondigd de politiek (of in elk geval de Tweede Kamer) te gaan verlaten heeft hij geen keuze meer. Wie zou het anders moeten doen?

Het offer zal Rutte overigens niet zwaar vallen. De man die deze week zijn tienjarig premierschap viert is immers buitengewoon succesvol. In de peilingen staat de VVD mijlenver voor op de concurrentie, en dat komt grotendeels door de populariteit van de partijleider. De kans dat hij na drie naar hem genoemde kabinetten ook Rutte IV kan gaan leiden is aanzienlijk. Als het een beetje meezit zal hij de volgende regeerperiode CDA’er Ruud Lubbers passeren als de langstzittende minister-president aller tijden. Uit een onderzoek van I & O Research van een halfjaar geleden kwam hij al tevoorschijn als de beste Nederlandse premier ooit. Dus wat wil je nog meer?

Een probleempje wordt wel het vinden van een geschikte opvolger. Eerst golden Edith Schippers en Halbe Zijlstra als zodanig, maar zij hebben beiden de politiek verlaten. Zijlstra met schande overladen, Schippers min of meer eervol, al is er geen enkel signaal dat zij ooit op het Binnenhof zou willen terugkeren. En na het afscheid van Dijkhoff is er vooralsnog ook in de Tweede Kamerfractie niemand meer die in aanmerking komt voor het VVD-leiderschap.

In het kabinet soms? Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gold ooit als een potentiële kroonprins in de partij, maar hij besefte zelf jaren terug al dat die functie een maatje te groot voor hem was. ‘Als je de hemel in geprezen wordt als het grote talent is dat vaak iets waar je niet aan kunt voldoen,’ zei hij in 2017. Wie dan? Cora van Nieuwenhuizen? Barbara Visser? Laten we een beetje serieus blijven.

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat zich de komende jaren een nieuwe topper aandient bij de VVD. Rutte zelf kwam in 2002 tenslotte ook vrijwel uit het niets, zeker voor de buitenwereld. Maar het is ook denkbaar dat er geen enkele liberaal opstaat die in Ruttes voetstappen zou kunnen treden. Dan heeft de VVD een flink probleem.

Of toch niet? Rutte is als er op 17 maart volgend jaar verkiezingen plaatsvinden net 54. Dat is nog helemaal niet oud. PvdA’er Willem Drees was bijna zeventig toen hij voor het laatst lijsttrekker en vervolgens premier werd. In de VS treden binnenkort twee kandidaten van respectievelijk 74 en 77 tegen elkaar in het strijdperk. Zo bezien heeft Rutte zeker nog een jaar of vijftien, wellicht zelfs twintig te gaan. Na Rutte IV is Rutte V, VI en wie weet VII mogelijk, zelfs als al die kabinetten hun termijn zouden uitdienen.

Wat zullen we een gaaf land worden!