Duizenden journalisten van over de hele wereld worden streng gecontroleerd. De Nederlandse NOS-verslaggever Sjoerd den Daas werd tijdens het journaal live voor de camera weggetrokken, zoals hier te zien. De NOS noemt het een “live verstoring” en besteedt op de site verder geen nieuwsbericht aan deze flagrante schending van persvrijheid.

Het is een onbegrijpelijke reactie van dé nationale nieuwsorganisatie, nadat een van hun journalisten live op TV wordt gemuilkorfd. Juist nu persvrijheid zó onder druk staat. Een veldbetreder tijdens een voetbalwedstrijd is ‘live verstoring’. Dit is onderdrukking.

Eerder al had het Nederlands Olympisch Comité sporters verboden om hun eigen telefoon en laptop mee te nemen. Gevreesd werd dat de Chinese overheid deze apparatuur in de gaten zou houden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en inlichtingendienst AIVD hadden hiervoor gewaarschuwd.

Hoe kan het dat onze veiligheidsdiensten dit kennelijk zó gevaarlijk vinden, maar deze (prominente) sporters tóch laten afreizen? Waarom wordt dit dan maar geaccepteerd? En hoe wordt de veiligheid voor journalisten gewaarborgd? En voor atleten uit andere landen?

Het contrast met de officiële geest van de Olympische Spelen kan werkelijk niet groter: een “vreedzame en betere wereld”, “wederzijds begrip” en “een geest van vriendschap, solidariteit en fair play.” Wie wil er nu nog een medaille winnen?

Eigenlijk valt het natuurlijk allemaal ook erg mee in vergelijking met het onrecht dat de miljoenen Tibetanen, Taiwanezen, Hongkongers en nu Chinese Oeigoeren in onder meer heropvoedingskampen wordt aangedaan. Letterlijk op het moment dat TeamNL op het gladde ijs in Peking met de Nederlandse vlag wapperde, sprak de VVD als laatste van de coalitiepartijen nu ook van genocide.

Ondertussen zijn de dertien sponsors van de Spelen, Airbnb, Alibaba, Allianz, Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Intel, Omega, Panasonic, Procter & Gamble, Samsung, Toyota en Visa, ongebruikelijk stil. Over glad ijs gesproken.

En de publieke omroep, waar de NOS onderdeel van is? Die doet trouw verslag van topatleten als Suzanne Schulting en Sven Kramer. Er mag dan genocide plaatsvinden, uiteindelijk gaat het wel om de medaillebonus en reclame-inkomsten, eh Spelen!

Straks ook nog voetballen in Qatar. Genieten joh, sporten.