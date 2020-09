Het is woensdag gehaktdag voor Ferdinand Grapperhaus en de nieuw gedocumenteerde knuffelpartijen zullen alles overschaduwen, ook de laatste persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Die is over het algemeen goed ontvangen. De toon werd meteen gezet in de tweede aflevering van de Vooravond. Daar ratelden de gasten heel wat af over wat er aan de haag van de ministeriële tanden ontsnapt was maar verder dan een herhaling daarvan kwam men niet. Met name Splinter Chabot, die de mediafirma van zijn vader lijkt te hebben overgenomen, schitterde in deze vorm van kritiekloos nabouwen. Later op de avond liet zelfs FvD-brombeer mr. Hiddema zich weinig kritisch uit nadat hij zich eerst had vermeid in bewegend beeld van zijn politiek leider, die op een of andere bijeenkomst het ene Grapperhausje na het andere deed.

Daardoor bleef een zeer belangrijk aspect van de persconferentie onbelicht. Het gaat er niet om wat er wél gezegd werd maar juist om wat er niet gezegd werd.

Premier Rutte meldde tussen neus en lippen door dat de nachtclubs en de disco’s na 1 september gesloten blijven. Punt uit. Volgende onderwerp.

Je verwachtte een bemoedigend woord. “Het kabinet zal met deze zwaar getroffen sector in overleg gaan om mogelijkheden tot overbrugging te bezien.” Niets van dit alles.

Kennelijk kan deze branche het zelf uitzoeken.

Bizar genoeg is op die persconferenties minister Wiebes van Economische Zaken niet standaard aanwezig om de economische gevolgen van het anti-coronabeleid te bespreken. Het ontbreekt tenslotte niet aan Nederlanders die dicht genoeg in de buurt van de bedelstaf raken om zo’n optreden te rechtvaardigen.

Is dit een blik op ons aller voorland? Zoek het maar uit in het nieuwe normaal? We hebben nog even een paar regelingen, mede op grond van de komende verkiezingen maar je bent zelf verantwoordelijk. Een goede ondernemer vindt altijd wel een gaatje en de rest is om met Marianne Zwagerman te spreken dor hout. En een slimme werknemer is op zijn toekomst voorbereid. Die schoolt zich tijdig om en anders zal de gemeente als ‘tegenprestatie’ voor de bijstand wel werkzaamheden vinden om te zorgen dat hij of zij het zich niet afwent om ‘s morgens tegen zeven uur het nest uit te komen? Is dat het?

Werd daar op die persconferentie wie door de economische coronacrisis midscheeps is geraakt, tot dor hout verklaard?