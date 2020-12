Nieuwe tijden breken aan. Het derde decennium van deze eeuw komt mogelijk in het teken te staan van de justitiële rechtvaardigheid. Want ineens blijkt het niet meer zo onmogelijk dat een persoon die het ene jaar nog een gevierde held is, het volgende jaar achter de tralies zit.

In Zuid-Amerika en Afrika is het al eigenlijk al heel lang normaal dat de president het ene jaar over een land en het volgende jaar over een paar vierkante meter cel regeert.

Trump zal met zijn honderden rechtszaken nog mogelijk enige tijd zijn straf ontlopen. Of zal hij zichzelf pardonneren via de vicepresident-truc (de laatste dag aftreden en zich door Pence laten pardonneren)? Maar als zijn zakelijke schuldeisers hem te grazen hebben genomen en hij daardoor zijn advocaten niet meer kan betalen, zal ook hij in de bak belanden.

Bouterse had al lang in de cel moeten zitten, dus als die niet vlucht naar een land dat hem de hand boven het hoofd wil houden, zal ook daar gerechtigheid geschieden. Sarkozy bungelt aan een laatste strohalm en ook de vrienden van Epstein worden een voor een onder vuur genomen.

Interessanter is hoe het recht zal geschieden voor de mannen in de bestuurskamers van multinationale bedrijven. Zij die in de schaduw van de openbare “machthebbers” beslissingen nemen die de mensheid in groot gevaar brengen. Shell is het eerste bedrijf dat eraan moet geloven. Dankzij jarenlang speurwerk van Jelmer Mommers van de Correspondent en de volharding van Milieudefensie en haar advocaten ziet het er nu toch naar uit dat voormalige en huidige Shell-bestuurders voor het gerecht worden gedaagd.

Ze hebben een keiharde zaak. Met interne documenten en zelfs een openbare bedrijfsfilm kunnen ze aantonen dat Shell wist dat we op een humanitaire ramp afstevenen. Ze wisten het al ver voordat de eerste wetenschappers zich druk begonnen te maken over de opwarming van de aarde. Al in 1998 voorspelde de scenario-afdeling van Shell dat de multinational binnen tien jaar voor het gerecht zou worden gesleept voor haar rol in de milieuramp die zich zou gaan voltrekken.

Goed, we zijn dus al een beetje laat. En misschien is het ook te optimistisch om te geloven dat mensen als Jeroen van der Veer en Ben van Beurden ook werkelijk in het gevang worden gezet wegens misdaden tegen de menselijkheid. Het zal vast nog wel een taai juridisch gevecht worden. Maar het is een begin. Net zoals publieke figuren hun straf steeds minder kunnen ontlopen, zo zullen ook mensen uit de private sector die onze toekomst in gevaar brengen worden berecht. En terecht.

Een minuut voor twaalf: het is nog niet te laat om recht te laten geschieden.