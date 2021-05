Dit is mijn advies: als de consequenties van een opvatting, van een plan of van een maatregel dicht bij jou in de buurt komen, vat het dan persoonlijk op en handel daar naar.

Elk jaar, zo meldt de Telegraaf, geeft de IND 50.000 mensen groen licht om het Nederlanderschap te verkrijgen. Aan het slot van de procedure ontvangen zij een brief die namens de koning is geschreven. Sinds kort bezit mijn schoondochter de Nederlandse nationaliteit. Zij wordt op 4 mei door Wierd Duk, sterverslaggever van De Telegraaf, verdacht gemaakt.

Op deze datum plaatst hij een tweet van de volgende inhoud:

Als je jaarlijks zoveel mensen de Nederlandse nationaliteit geeft wat betekent het dan nog om Nederlander te zijn in culturele, historische, sociale zin? Wat is je gedeelde geschiedenis en is er nog een gedeelde toekomst? Waarom hoor ik de centrumpartijen hier zo weinig over?

Wierd Duk pakt niet alleen mijn schoondochter aan maar ook de moeder van mijn zoon. En mijn goede kennis Jana Beranova, emerita stadsdichteres van Rotterdam, die een paar dagen geleden haar verjaardag vierde waarbij zij een decennia terug ingezette traditie in ere hield om haar leeftijd geheim te houden.

Wierd Duk vindt dat de “centrumpartijen” er een probleem van moeten maken dat zij ervoor hebben gekozen deel uit te maken van ons volk. Zij zouden immers de betekenis van het Nederlanderschap door hun blote aanwezigheid en hun bijzondere referentiekaders aantasten. Gezien het geestelijk klimaat in ons vaderland laat ik de oorspronkelijke nationaliteiten van deze drie personen maar in het midden. Essentieel is dat Wierd Duk met zijn wijsvinger drie mensen aanraakt, die mij elk op hun eigen manier na staan.

Nu zal ik wel te horen krijgen dat je dit soort dingen niet zo persóónlijk moet nemen. Dit is mijn advies: als de consequenties van een opvatting, van een plan of van een maatregel dicht bij jou in de buurt komen, vat het dan persoonlijk op en handel daar naar. Anders zul je op den duur een hoge prijs betalen. Wierd Duk heeft mij met zijn verdachtmaking persoonlijk geraakt. Ik neem hem dat kwalijk en ik laat me niet bedotten door opmerkingen van hem of van anderen dat zijn tweet algeméén is gesteld en natuurlijk niet geldt voor individuen die heel verdienstelijke Nederlanders zouden kunnen zijn. Antisemieten hebben ook altijd joodse vrienden. Toen dr. Joseph Goebbels de partijgenoten daar tegen waarschuwde, luisterden zij niet.

Er bestaan twee opvattingen over nationaliteit. Landen zoals Frankrijk en de Verenigde Staten accepteren iedereen die op hun grondgebied geboren wordt meteen – zelfs ongevraagd – als burger. Wie eenmaal een verblijfsvergunning heeft gekregen kan gemakkelijk doorstromen naar het staatsburgerschap. In de Verenigde Staten ben je dan bijvoorbeeld Italo American, Mexican American enzovoorts, nóóit derde generatie niet-westers immigrant. Andere landen zoals Duitsland kiezen voor het principe van het bloed. Duitser word je door afkomst, door overerving. Daarom is het voor vreemdelingen lastig zich te laten nationaliseren terwijl iedereen die kan aantonen Duitse voorouders te hebben van Berlijn zonder veel gezeur een paspoort krijgt. Daar hebben bijvoorbeeld veel voormalige Sovjetburgers gebruik van gemaakt.

Het is duidelijk dat Wierd Duk gaat voor de bloed-variant net als Hendrik Tollens tekstschrijver van ons voormalig volkslied dat begint met “Wien Neêrlands bloed door de aadr’en vloeit, van vreemde smetten vrij”. Nieuwkomers zorgen volgens deze redenering – om met Thierry Baudet te spreken – voor homeopatische verdunning. Zij blijven altijd vreemde elementen die waarschijnlijk geen gevoel hebben voor cultuur en geschiedenis van het volk dat hen als gast heeft opgenomen. Franse racisten gebruikten vroeger een aan het oud-Grieks ontleende term voor zulke medeburgers: methèques naar metoikos, bijwoner. Zo duidde men in het klassieke Athene immigranten zonder burgerrecht aan. Zij werden toegelaten op grond van het gastrecht.

Door deze troebele modder waadt Wierd Duk. En hij durft mijn schoondochter bij het serieuze gedeelte van de Nederlandse politiek in een kwaad daglicht te stellen.

Lezers, kijk om je heen in jullie eigen omgeving. De kans is groot dat je in je straat, op het werk, in je familie personen tegen komt die je hebt leren waarderen en die hun Nederlanderschap niet bij de geboorte hebben verkregen maar zelf hebben verdiend. Vraag je dan af of zij Wierd Duk ook hebben verdiend.

Naschrift: momenteel voert Anne Rats van de toneelgroep De Stokerij bij mensen aan huis de voorstelling OORLOG uit. Ondertitel: “Wat zou jij doen als het hier was?”

Dezer dagen door allerlei publieke uitingen extra actueel.

Hier de trailer:

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.