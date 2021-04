Ik zie het niet echt voor me. Zalm in zo’n felgekleurd, oranje, plastic hesje met in zijn rechterhand een prikker en in zijn linker een vuilniszak. Veroordeeld tot 100 uur taakstraf wegens nalatigheid die het mogelijk maakte dat vele honderden miljoenen euro’s zijn witgewassen in zijn periode als bestuurder van de ABN. Zelfs zo’n “lichte” straf zal hij waarschijnlijk wel ontlopen. Want zijn boord is nog witter dan die van een kapelaan en met dat schijnheilige glimlachje waarmee hij Nederland jarenlang heeft ‘bediend’ zal hij straks de rechter wel weer weten te slijmen. Jammer dat we geen juryrechtspraak hebben, dan had ik wel geweten wat er met hem was gebeurd. Een boete zo hoog dat hij het de rest van zijn leven moet doen met AOW, na een paar jaar gevangenisstraf.

Banken zijn helaas onmisbare fenomenen die in onze globalistische samenleving niet meer in handen kunnen zijn van nationale overheden of het volk. Het idee dat de ABN een staatsbank is omdat wij (lees Wopke) er toevallig aandelen in hebben, is natuurlijk onzin. ‘Onze’ staatsbank blijkt nu nog een grotere doos van Pandora dan de ING die alleen maar een hogere boete kreeg opgelegd omdat de rechter kijkt naar wat een bank kan betalen. De hoogte van de boete heeft dus niets te maken met de ernst van het vergrijp, maar met hoeveel de bank in kas heeft. De bank mag niet omvallen en er moet natuurlijk wel genoeg overblijven om de bonussen aan de topbestuurders te kunnen betalen.

Niets is meer heilig na het gelieg van Rutte. Dus is Zalm (formateur van Rutte’s huidige demissionaire kabinet) als volgende VVD’er aan de beurt om aan de schandpaal te worden genageld. Maar maakt u zich geen illusies over een prikkende of zittende Zalm. Het wordt straks vast afgedaan met een of andere milde boetedoening waarna Zalm rustig van zijn pensioen kan gaan genieten.

Banken gaan gewoon weer door met hun onduidelijke praktijken. Alleen stellen ze nog meer personeel aan zodat het voor mensen als u en ik nog meer tijd gaat kosten om een rekening te openen. En als kers op de taart moeten daarvoor de banktarieven omhoog, niet alleen om het extra personeel, maar ook de megaboete te kunnen betalen. Want ja: Basel (waar nog een poging wordt gedaan om de boel enigszins te reguleren) legt de internationale bankengemeenschap nu eenmaal een flinke buffer op de balans op, waardoor veel banken liever op hun geld blijven zitten in plaats van de economie ermee vlot te trekken.

Uiteindelijk krijgen wij de rekening gepresenteerd voor het hele verhaal. Net als in 2008, toen de banken door de verkoop van onduidelijke financiële producten en onderwaterhypotheken, de hele wereldeconomie naar de Filistijnen hielpen, om na een pauze van een paar jaar weer overeind te krabbelen om dezelfde rotzooiproducten onder andere namen te verkopen.

Het bankwezen is toe aan een nieuwe bestuurscultuur. Daar heeft nu iedereen zijn mond van vol als het gaat om ons landsbestuur. Hoog tijd om eens de bijl te zetten in het bankwezen, dat helpt veel beter dan af ten toe iemand voor de rechter te dagen en ons de rekening te sturen.

Een minuut voor twaalf: nieuwe bestuurscultuur voor de banken