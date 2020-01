Een voor een blijven ze binnenkomen, de 37 JSF-jagers die de Nederlandse belastingbetaler bij elkaar zeker tien miljard kosten. Toch zal een massasterven waarschijnlijk niet veroorzaakt worden door aanvallen uit de lucht maar door een reeks goedgeplaatste hacks die de vitale infrastructuur uitschakelt. Als de energievoorziening en de gezondheidszorg uitvallen, er geen water meer uit de kraan komt en de hele voedselvoorziening op tilt staat, is het gauw afgelopen.

Hoe reëel die dreiging is, blijkt op de eerste werkdag van het nieuwe decennium. De Universiteit Maastricht heeft enkele tonnen betaald om van gijzelsoftware af te komen die de hele instelling lam legde. Rickey Gevers van Bitdefender kan zich volgens de NRC die capitulatie wel voorstellen. Als de databases van onderzoekers zijn getroffen, is jaren aan wetenschappelijk werk verloren gegaan.

Men probeert het publiek wijs te maken dat universiteiten “nu eenmaal” kwetsbaar zijn omdat de communicatie tussen studenten en docenten onderling hun centrale bezigheid is en dat andere instanties veel en veel beter beschermd zijn. Daar geloof ik geen jota van. Anders waren ze ook wel in staat geweest om de gijzelsoftware van Maastricht onschadelijk te maken.

Je kunt er op wachten dat de volgende keer een ziekenhuis getroffen wordt. Of dat de eis niet financieel is: de vrijlating van Mohammed B. bijvoorbeeld. Of van Ridouan T.

Of dat de totale infrastructuur pas weer wordt vrijgegeven als de strijdkrachten de wapens neerleggen (voor zover nog functionerend) en de generale staf een onvoorwaardelijke overgave tekent.

In Maastricht hebben de Nederlandse staat en samenleving een gevoelige nederlaag geleden. En het is niet eens de enige want volgens dezelfde Rickey Gevers komt het ongeveer eenmaal per week voor dat aan de eisen van cybergijzelnemers wordt toegegeven.

Dan weten we nog niet eens of hier een gewone internetmaffia aan het werk is, dan wel dat Nederland dient als proefkonijn voor de cyberstrijdkrachten van een of andere vreemde mogendheid.

Kom niet met een veilig gevoel thuis van de vliegshow. Daar is geen enkele reden voor. Dit is een weerloos land.