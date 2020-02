Wij worden uitgewoond door de woningmarkt en we zijn het zat. We eisen dat de politiek komt met een nieuwe visie op volkshuisvesting.

Het kabinetsbeleid van de afgelopen 30 jaar heeft de volkshuisvesting kapotgemaakt. Als je veel geld hebt, kun je op de woningmarkt slapend nog veel rijker worden. Als je weinig geld hebt, ben je overgeleverd aan de grillen van je huisbaas of de makelaar, als je überhaupt al woonruimte kunt vinden. Het woonbeleid van de afgelopen 30 jaar is daardoor de grootste oorzaak van de groeiende ongelijkheid in Nederland.

Onze grondwet zegt letterlijk: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.”. Tot de jaren ‘90 van de vorige eeuw nam de overheid deze grondwettelijke taak serieus. Door middel van volkshuisvesting, planning en hechte banden met de woningbouwcorporaties werden er niet alleen goede, betaalbare woningen gebouwd voor iedereen, ook konden we door planmatig werken de kwaliteit van hele wijken verbeteren en de fysieke ruimte naar een hoger plan brengen.

Hier kwam een einde aan in de jaren ’90. De regering zorgde ervoor dat de woningbouwcorporaties op afstand kwamen te staan van de overheid. Het Rijk besloot te bezuinigen op één van zijn grondwettelijke taken. De markt moest maar voorzien in de volkshuisvesting. Tijdens de daaropvolgende dertig jaar hebben kabinetten de volkshuisvesting steeds verder en verder uitgehold. Huren werd neergezet als iets slechts, alleen bedoeld voor de allerarmsten. Het liberale ideaal schreef voor dat we niet meer gezamenlijk werkten aan goede, betaalbare woningen voor iedereen, maar dat iedereen zelf maar een woning moest kopen. Voor de mensen die hier niet in slaagden was er steeds minder om op terug te vallen.

Zo komen we bij de situatie van dit moment. De overheid gebruikt nergens nog het woord “volkshuisvesting”, maar enkel nog “woningmarkt”. Het Ministerie van Volkshuisvesting is opgeheven en slechts een kleine tak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken houdt zich nog met wonen bezig. De overheid lijkt haar grondwettelijke taak volledig te zijn vergeten. De gevolgen hiervan zien we overal om ons heen. Woningen zijn een object geworden voor rijke mensen om nog veel rijker mee te worden. Ze kopen huizen op om ze vervolgens voor veel te veel geld aan anderen te verhuren. Mensen die zelf een woning willen kopen moeten zich diep in de schulden steken. Voor de mensen die geen hypotheek kunnen krijgen, wacht een wachtlijst van vaak zelfs meer dan zeven jaar om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

Wij worden uitgewoond door de woningmarkt en we zijn het zat. We eisen dat de politiek komt met een nieuwe visie op volkshuisvesting. Een paar woningen erbij of het zogenaamde “aanpakken van scheefhuur” lost helemaal niets op. De overheid moet haar grondwettelijke taak om te zorgen voor voldoende, goede, betaalbare, passende en duurzame woningen weer als een prioriteit gaan zien.

Daarom komen wij in actie, vandaag gaan er door het hele land jongeren de straat op voor ‘Uitgewoond’. Zo worden er posters geplakt in Zwolle en Haarlem, gekampeerd op de markt in Utrecht en Groningen en in nog veel meer steden vinden er acties plaats. Met onze petitie op uitgewoond.nl willen we de minister en de politiek dwingen om de problemen onder ogen te zien en in actie te komen. De komende maanden kunnen ze in heel Nederland jongeren verwachten die opkomen voor hun recht op wonen!