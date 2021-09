Wijs VVD’ers de deur tijdens het woonprotest

Het was een humoristisch manifest waarin de VVD haar ware gezicht liet zien. Hala Naoum Néhmé, raadslid voor o.a. Wonen, bouwen, ruimtelijke ordening, erfpacht en nog een hele mondvol, schreef in een opiniestuk in het Parool dat er bij het woonprotest geen ruimte moet zijn voor een pro-krakers en anti-gentrificatie toon. Niet sociale huur, maar koopwoningen hebben haar voorkeur. Is ze nog vrijgezel? Want dan zou zij samen met Daniel Koerhuis, de VVD-stagiair die meestentijds te vinden is bij het koffiezetapparaat in een zeecontainer, een prima stel vormen waar ze samen met de pastoor aan het altaar kunnen schreeuwen: ‘Bouwen, bouwen, bouwen.’

Feit is dat de neoliberalen van de VVD al geruime tijd selectief lopen te lobbyen voor de woningmarkt. Op het ene moment draait alles om de huiseigenaren en verhuurders, terwijl ze op het andere moment lopen te flirten met vastgoedontwikkelaars. ‘Nederland, en zeker Amsterdam, is al Europees kampioen sociale huur en staat zelfs ver boven de Scandinavische landen’, zo pocht zij als een ware lijstjesfetisjist. Ironisch, want zo tikt ze alle checkboxes van Mark Ruttes vergeetachtigheid aan. Het daadwerkelijke probleem zit hem er eerder in dat de woningmarkt nu op bijna elk vlak meer te maken heeft met kapitaal, en eigenlijk helemaal niet met het verzorgen van huisvesting. Dat bevestigen deze drie experts .

In een tijd dat studenten hun dagen doorbrengen in een huiskamer die gevestigd is in een campingtent of paardentrailer, doet de VVD een poging om enigszins te laten zien dat zij over empathisch vermogen beschikt. Maar schijn bedriegt. Er is gewoonweg geen ‘schaarste’. De oplossing is wellicht wat rancuneus, maar wel broodnodig: onteigening. Huisjesmelkers, pandjesprinsen en schimmige verhuurders kunnen gerust wat van hun eigendom inleveren om de woningzoekenden te voorzien van een dak boven het hoofd.

Je vraagt je inmiddels toch af hoe komt het dat deze zelfbenoemde liberalen continu ‘oplossingen’ aandragen die in strijd zijn met het klassiek liberalisme. Dat is immers een ideologie die een grote vrijheid voor individuele mensen centraal stelt. Die vrijheid is in de ogen van de VVD alleen beschikbaar als je met een grote zak geld klaar staat, iets wat totaal niet mogelijk is voor studenten.

Wellicht komt het doordat het ledenbestand van de VVD niet bestaat uit wat de partij zelf kwalificeert als ‘tokkies’ die ’s ochtends vroeg hard werken op de bouwplaats of een student die keihard vecht voor zijn opleiding met twee banen in de horeca en verpleging ernaast, maar vooral uit Moët & Chandon drinkende elitaire kwallen. Een liberale houding is voor de VVD’ers gewoon niet weggelegd.