Het was Ramadan. Ik had Geert Wilders uitgenodigd voor een iftar na de zoveelste uitspraak over moslims. Tot mijn grote verbazing kwam hij opdagen. Met zware beveiliging en al.

Ik had baklava, hummus en Marokkaanse thee klaargezet. De beveiliger moest natuurlijk eerst alles voorproeven om te checken of het wel klopte. Het was duidelijk te zien dat de beveiliger het lekker vond. Het klopte.

In een Limburgs accent vroeg Wilders: “Wat is dit allemaal?” Ik vroeg of hij het niet kende en hij schudde zijn hoofd. “Ik ken geen moslims en heb nog nooit zoiets gedaan.”

Hij ging zitten op het kleed aan het kleine tafeltje. Hij nam voorzichtig een hap van de baklava en zei: “Oh dit smaakt niet verkeerd!” Vervolgens een slok van de Marokkaanse thee en begon gretig met een stuk brood de hummus te eten. Met z’n handen. We gingen vriendelijk in gesprek.

Aan het eind zei hij: “Ik snap niet wat ik al die tijd tegen moslims heb gehad. Had ik dit maar eerder gedaan! Dankjewel.”

Toen werd ik wakker.

Voor veel moslims begint binnenkort de Ramadan. Ik wens iedereen veel succes!

Mocht Wilders dit toch lezen, dan zou ik zeggen: “Je bent van harte welkom om aan te schuiven. De thee, hummus en baklava staan klaar!”