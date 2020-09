Geert Wilders heeft geluk gehad. Hij is slechts voor groepsbelediging veroordeeld en niet voor het aanzetten tot haat of discriminatie. Dit heeft op de sociale media bevreemding gewekt. Verscheidene twitterati schreven: “Wilt U meer of minder joden? Minder, minder, minder. Dan gaan we dat regelen”. Daarmee scherpten zij de impact van gesprokene aan.

De rechter zag er echter weinig kwaads in. Het gebeuren vond weliswaar plaats in een goed voorbereide partijbijeenkomst, waarbij ook de gewenste reactie van het publiek zorgvuldig was gepland maar dat telde niet. Wilders bedoelde het immers niet letterlijk. Kennelijk zou in de visie van het hof slechts sprake van discriminatie kunnen zijn als bij wijze van spreken in het naburige Centraal Station al goederentreinen onder stoom stonden om de Marokkanen af te voeren naar de veerboot bij La Linea.

In 2019 vielen er in Nederland 47 veroordelingen wegens discriminatie. Veertig procent daarvan betrof voetbalsupporters van wie toch ook niet voetstoots mocht worden aangenomen dat zij onmiddellijk de daad bij het woord wilden voegen. Sportliefhebbers lopen in meerderheid een strafblad op wegens uitingen van antisemitisme of haat jegens zwarten. De meeste daders zijn, aldus Republiek Allochtonië “personen van Westerse afkomst”, die door het Openbaar Ministerie tot vorig jaar nog werden omschreven als “blanke particulieren”, wat eigenlijk een veel leukere uitdrukking is.

Je hebt dus in Nederland blanke particulieren en bijzondere blanke particulieren. Wilders behoort tot de laatste categorie. Hij komt weg met uitdrukkingen en leuzen die een ander een justitiële douw bezorgen. Hij mag immers een partijbijeenkomst houden in een café waarin hij zijn aanhangers belooft voor minder Marokkanen te zorgen. Hij kondigt derhalve aan daarvoor te zullen strijden. Hij impliceert dat hij aanhangers gaat werven om dit doel te bereiken. Hij treft voorbereidingen voor een Nederland waarin burgers van Marokkaanse afkomst niet meer welkom zijn.

Wilders gaat, in tegenstelling tot opgewonden en dronken voetbalfans, vrijuit. Want een Kamerlid moet dat mogen. Voor een politicus gelden andere regels dan voor het vulgus. Omdat hij beter dan Jan Lul van de Hogebomen zijn woorden in daden om kan zetten, krijgt hij géén straf en Jan Lul voornoemd juist wel.

Wilders is de Grapperhaus van het racisme. Voor hem gelden andere regels dan voor de gemiddelde burger. Als senior gebruiker van het Binnenhof zal hij dat wel heel normaal vinden.