Al vele dagen is het land in rep en roer over de kwestie Soumaya Sahla. Dat is een veroordeelde moslimterroriste, die nu actief is in de VVD. Voor die partij fungeert ze als adviseur terrorisme en radicalisering. Sahla, geboren in een streng islamitisch gezin, werd ooit gearresteerd als lid van de Hofstadgroep. Ze kreeg drie jaar gevangenisstraf wegens wapenbezit en lidmaatschap van een verboden organisatie. In de cel ging ze politicologie studeren en ze deradicaliseerde. Na haar vrijlating trad ze toe tot de VVD. Voormalig partijleider Frits Bolkestein nam haar onder zijn hoede. Sahla doet nu promotieonderzoek bij de Leidse rechtsfilosoof Andreas Kinneging.

De VVD is niet de meest radicale partij van Nederland. Van moslimterrorisme of de jihad moet zij helemaal niets hebben. Ook Bolkestein heeft niet de reputatie van een propagandist van de islam, en zeker niet die van een verheerlijker van geweld. Laat staan dat de toch als ultraconservatief geldende Trump-fan Kinneging ook maar de minste neiging heeft deze godsdienst te bewieroken.

En toch is er ontzettend veel heisa rond Sahla. PVV-leider Geert Wilders stal vorige week tijdens het debat over de regeringsverklaring de show door een enorm nummer te maken van haar betrokkenheid bij de VVD. Hij noemde haar met nadruk een ‘terrorist’ en onderstreepte dat hijzelf bij de Hofstadgroep op de dodenlijst stond. Wilders suggereerde dat Sahla van plan was geweest hem te vermoorden; een beschuldiging die door het Hof in Den Haag overigens niet bewezen werd geacht. Hij wees er ook nog even fijntjes op dat Sahla’s zus Fonda in de Tweede Kamer zit. Weliswaar voor D66, maar ze draagt wel een hoofddoek, voegde hij er veelbetekenend aan toe.

Dat Soumaya Sahla ooit niet heeft gedeugd, is een feit. Dat ze is aangeklaagd en gestraft eveneens. Ook dat ze haar straf heeft uitgezeten valt niet te betwisten. Maar eens fout altijd fout, schijnt Wilders te redeneren. Volgens hem is het onmogelijk afscheid te nemen van je vroegere gedachtengoed. Ooit veroordeeld, voor eeuwig schuldig, lijkt zijn standpunt.

O ja? Laat Wilders dat dan eens op zichzelf toepassen. Het is waar: hij heeft nooit in het gevang hoeven te zitten omdat hij van plan was geweld te gebruiken. Maar hij heeft er wel opvattingen op na gehouden die hij, met de blik van vandaag, als heel, heel verkeerd zou betitelen. ‘Ik heb al vanaf het begin af aan duidelijk gemaakt dat ik niets heb tegen de islam. Het gaat niet om een religie. In tegenstelling tot Pim Fortuyn die oproept tot een Koude Oorlog tegen de islam, wat een verwerpelijke opmerking is omdat hij daarmee alle moslims op een hoop gooit, heb ik vanaf begin af aan gezegd: “Islam, daar is niets mis mee, dat is een te respecteren godsdienst”’. Dat zei het toenmalige VVD-Kamerlid Wilders in 2001 in het tv-programma Barend en Van Dorp. Echt waar.

Met andere woorden: Wilders is zelf wel een nieuw leven begonnen. Hij gunde zich een tweede kans. Waarom dan niet wat meer begrip getoond als Sahla haar – toegegeven: uiterst afkeurenswaardige – verleden achter zich probeert te laten?

En wat die zus van Soumaya Sahla betreft: Geert Wilders heeft een broer, de behoorlijk linkse Paul Wilders. Die houdt er opinies op na die in de ogen van de PVV-leider voor geen meter deugen. Is dat soms de schuld van Geert? Is hij daar verantwoordelijk voor?

Je krijgt eerder de indruk dat Wilders, door het verbond tussen Sahla en de VVD ‘een klap in het gezicht van onze democratie’ te noemen, bezig is politieke zieltjes te winnen. Dat laatste lijkt trouwens ook steeds meer de hoofdbesogne van de VVD. Tijdens het debat vorige week nam premier (en partijleider) Mark Rutte het nog voor Sahla op. Maar inmiddels heeft de twijfel bij de liberalen toegeslagen. Fractievoorzitter Sophie Hermans zei zondag op tv dat ze een ‘ongemakkelijk gevoel’ aan de kwestie-Sahla heeft overgehouden en dat ze goed gaat ‘nadenken’. Waarover gaat ze nadenken? Hoe ze al die volgens de opiniepeilingen weggelopen VVD-stemmers zo snel mogelijk weer kan terugwinnen?