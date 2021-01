De bekende voorstander van openheid en democratie, Geert Wilders, heeft mij geblockt zodat ik zijn uitingen niet kan kopiëren maar moet overschrijven. Deze zaterdag tweette de kampioen van het vrije woord over dagblad Trouw het volgende: “Het liefst willen ze dat een terrorist me een kopje kleiner maakt maar als dat niet lukt dan maar de PVV verbieden. Vanwege islamkritiek. Zes weken voor de verkiezingen. Het ware gezicht van @Trouw en @Ceesvanderlaan. De smerigste krant van Nederland.” En ook: “Pure haatzaaierij van @Ceesvanderlaan en @Trouw. Net als eerder bij Pim Fortuyn scheppen ze een levensgevaarlijk klimaat. Ze leren het nooit. Vreselijk.”

En als klap op de vuurpijl: “Zeg @Ceesvanderlaan van @Trouw u zet hiermee een premie op mijn hoofd. Is dat wat U wil? Want de leider van een partij die volgens u wegens islamkritiek verboden moet worden is daarmee voor radicale moslims vogelvrij verklaard. Als ze me pakken zit er ook bloed aan uw handen.”

Cees van der Laan is de hoofdredacteur van wat Wilders de smerigste krant van Nederland noemt. Van der Laan nam in een hoofdredactioneel commentaar CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra op de korrel omdat deze in interviews samenwerking met de PVV hoogst onwaarschijnlijk noemt maar het altijd zorgvuldig zo formuleert dat het niet totaal wordt uitgesloten. Onder de kop “De PVV schendt de Grondwet” stelt Van der Laan:

“Dat CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra een muizengaatje open laat richting de PVV, is een gotspe, net zoals de vraag in het algemeen of er samengewerkt kan worden met een partij als de PVV. Veel eerder zou de vraag opgeworpen kunnen worden of de PVV in het licht van artikel 1 niet verboden moet worden. Dat is mogelijk, het initiatief kan genomen worden door het Openbaar Ministerie. Er zijn eerder partijen verboden, zoals een illustere voorganger, CP’86 die in 1998 werd verboden wegens aanzetten tot vreemdelingenhaat. Verkiezingen in een democratie gaan over het behalen van een meerderheid en delen van de macht. Minstens zo belangrijk is dat in een democratie minderheden worden beschermd tegen de willekeur van de meerderheid. Alleen al vanuit dit oogpunt kan nooit met een partij als de PVV worden samengewerkt.”

Het is ver met je gekomen als je op grond van dit commentaar beweert dat Trouw en Van der Laan je liever een kopje kleiner gemaakt zouden zien. Of dat er iets van haatzaaierij in te vinden is. Dat is op zijn Wilderiaans gezegd ‘te gek voor woorden’.

De derde tweet over het bloed aan de handen is ook nog eens fake news. Van der Laan zegt dat de vraag gewettigd is of de PVV in het kader van artikel 1 van de Grondwet verboden zou moeten worden. Het is volkomen absurd van Wilders om hier te stellen dat daarmee een premie op zijn hoofd wordt gesteld. Het is een plompe poging om iets te doen wat men in Geertiaanse kring antiracisten altijd verwijt: cancellen.

Straks worden er nog verslaggevers van het dagblad Trouw het ziekenhuis in geramd omdat demonstranten werkelijk geloven dat ze deel uit maken van een organisatie die Geert liever dood ziet. Dan zal hun idool onmiddellijk afstand nemen, de zwaarste straffen eisen, om inzet van het leger vragen. Geert Wilders laat anderen de bittere oogst binnenhalen van wat hij zelf zaait. Hij is de perfecte matennaaier.

Het is inderdaad verbijsterend dat Wopke Hoekstra niet duidelijk zegt dat samenwerking van christenpolitici met deze stokebrand volstrekt uitgesloten is. Dat hij en zijn aanhangers zélf kiezen voor de politieke woestijn.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen.