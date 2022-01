We worden al sinds 2005 door de PVV getrakteerd op anti-moslimteksten. Door Geert Wilders en zijn aanhang, dat gaat al 17 jaar van dik hout zaagt men planken. Hij stelde ons een hardvochtig kalifaat in het vooruitzicht waar handen zouden worden afgehakt, de galgen weer op de markt zouden verschijnen en vrouwen in boerka’s achter de oer-Hollandse geraniums zouden verdwijnen als ze al niet zouden worden gestenigd bij het minste of geringste. In 2009 maakt hij het op de Deense televisie heel bont. Hij stelde deportatie van moslims voor. En dan niet zomaar een deportatie, maar het ging direct om miljoenen mensen die uit, het door hem zo gehate, Europa moesten worden geknikkerd. Het was “4 voor 12”, zei hij, met gevoel voor dramatiek, in dat beruchte interview. Nog een paar minuten en de sharia zou heersen over heel Europa.

Waar staan we nu eigenlijk? We zijn nu ongeveer een generatie mensen verder. Er is een grote meerderheid van de jeugd opgegroeid die het heel normaal vindt dat ze met verschillende kleuren en levensbeschouwingen omgaan. Op een enkel incident na geven islamitische scholen geen problemen en presteren ze keurig binnen de normen. Nergens geven moskeeën echt problemen en hebben we in ons land vrijwel geen incidenten die toe te schrijven zijn aan de islam. We kennen wel een reeks van incidenten die toe te schrijven zijn aan mensen die het hun missie vinden om de islam, en daarmee de democratische vrijheid van godsdienst, te vernietigen.

Je kunt gerust volhouden dat Wilders’ voortdurende hatespeeches niets hebben bereikt, behalve waardeloze ophef en tijdverspilling. Er is in ons land geen moskee en zelfs geen school gesloten vanwege maatschappelijke dreiging. De anti-boerkawetgeving is ingehaald door de mondkapjesplicht en er is niemand gedeporteerd. Een boerkadraagster is nog altijd superzeldzaam en er is nog nooit een boerkadraagster opgepakt die wapens droeg onder het kledingstuk. Ook heb ik nog nooit een moslim aan de deur gehad die, in de traditie van Jehova’s Getuigen, me probeerde te bekeren.

Wat we in ieder geval kunnen vaststellen is dat het horloge van Wilders al 17 jaar kapot is, of dat hij niet de profeet is die iets heeft met langetermijnvooruitzichten. Het is al zo vreselijk lang 4 voor 12. Wat je ook gerust kunt stellen is dat onze samenleving heel flexibel is en heel goed kan omgaan met veranderingen. De onheilsprofeten, zoals Wilders, veranderen daar dan weer eigenlijk niets aan. Ze verzieken hooguit de sfeer en maakt een relatief klein deel van de bevolking nodeloos bang met dat gedreig met een moordzuchtig kalifaat. Heeft de achterban van Wilders zich nu al 17 jaar lang voor niets druk gemaakt? Ik zeg volmondig ja!

Zullen we 2022 eens wat ontspannener beginnen en ons niet meer laten opjutten, want na 17 jaar PVV vraag ik me toch echt af: Wilders, waar blijft toch dat vermaledijde kalifaat?