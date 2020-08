De Nederlandse overheid is uitgebreider dan ooit bezig richting te geven aan uw leven. Aan alle kanten wordt U overstelpt met advies.

De laatste maanden waart in opdracht van de regering op de sociale media en in de Ster-reclames zelfs een verlosser rond. Hij brengt een blijde boodschap voor alle mensen. Het doet denken aan wat ik als kind dagelijks las op ik weet niet meer welke kerk: “Staat in de vrijheid waarmee Christus U vrijgemaakt heeft”.

Je denkt in eerste instantie: het zal wel gaan om onze gezondheid en anderhalve meter maar deze verlosser heeft heel andere pijlen op zijn boog. Hij noemt zich de Monetaire Messias. “Gouden chihuaha, platinapinpas. Met mijn motto: laat je fantasie de vrije loop. Dan is alles te koop”. Hij gebruikt zijn flappenteller om de gelovigen de hand op te leggen. “Zoveel money voor jou, zoveel voor jou.”. Hij noemt zich ook wel de doekoe goeroe en de zoooveel moneyman.

Deze messias verkondigt de hebzucht. Hij predikt overgave aan de Eurojackpot. Daar zat begin deze maand 75 miljoen euro in. Elke vrijdag trekking: twee euro voor een lot maar je mag er 49 tegelijk kopen. Het is aan jou om zelf de getallen in te vullen. Als je de jackpot wint, valt hij op een nummer dat je persoonlijk hebt gekozen. De kans dat dit gebeurt, is minimaal. Voor jou blijft gokken dokken. Op zeker. Ondanks de zegen van de monetaire messias.

De Eurojackpot is een onderdeel van de Nederlandse Loterij, vroeger de Staatsloterij. De aandelen zijn nog steeds in handen van het Koninkrijk. De eindverantwoordelijke voor dit alles is dan ook Wopke Hoekstra, minister van Financiën, volgens Pieter Omtzigt gedroomd premier. Hij maakt als vader van de schatkist met zijn zoon, de Monetaire Messias, en de Geest van de Hebzucht deel uit van een Drieëenheid die de goklust van het Nederlandse publiek tot het gaatje exploiteert.

Zoals iedereen weet gaat de Drieëenheid het menselijk begrip te boven. Neem niettemin dit met gerust hart aan: Wopke Hoekstra is tegelijkertijd de vader van de schatkist, de monetaire messias en de geest van de hebzucht. Hij is de doekoe goeroe die zegt: “Het leven is een loterij”.

Dan begint de dans om het gouden kalf. Gebruik je fantasie. Dat is de boodschap van Hoekstra. Kijk nog maar eens hoe de Monetaire Messias het verwoordt. Nu begrijpt U meteen beter waarom regering noch parlement reden zien om onder de huidige omstandigheden van vakantie terug te komen. Gokken brengt verlossing.