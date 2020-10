Maandenlang gebruikten door corona economisch getroffenen het voorbeeld van de KLM om meer steun te eisen van de overheid. Voor de blauwe vogels lagen immers ook miljarden klaar. Nu blijkt dat niet zo gemakkelijk te gaan. Minister Wopke Hoekstra houdt de hand op de knip omdat hij vindt dat het personeel een te schamel loonoffer brengt. De afgesproken kortingen zouden niet voor twee maar voor vijf jaar moeten gelden, dezelfde periode als de steun. Het ministerie van Financiën brengt dit naar buiten op het moment dat de KLM een record kwartaalverlies bekend maakte van een miljard. De schepping van Plesman – thans elke zondag met een dure TV-serie gevierd – staat met de rug tegen de muur.

Wopke Hoekstra blijkt er dus eentje van de loonoffers. Het is duidelijk dat er met de KLM een voorbeeld wordt gesteld. Volgend jaar zullen alle werknemers van gesteunde bedrijven de klos zijn: ook van hen wordt een bijdrage gevraagd. Daarmee plaatst Wopke Hoekstra zich in de traditie van de vooroorlogse confessionele leiders Hendrik Colijn en Dirk Jan de Geer. Ook zij vroegen in crisistijd loonoffers. Daarmee verlaagden zij de koopkracht van de consumenten in een tijd dat ondernemers om klanten en opdrachtgevers stonden te springen.

Miljoenen senioren staat ook nog een korting op hun pensioen te wachten. Het is duidelijk: van de consument zal het herstel op deze manier niet komen.