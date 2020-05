Dat mondkapje is een doekje voor het bloeden. Het is een excuus om meer mensen in het openbaar vervoer toe te laten dan verantwoord is.

Donderdagochtend benadrukte professor Van Dissel opnieuw dat mondkapjes weinig uithalen. Onderzoek uit vele landen laat daarover nauwelijks twijfel bestaan. Zij zijn in ieder geval geen alternatief voor de anderhalve meter afstand. Toch wordt die afstand per 1 juni in het openbaar vervoer officieel opgegeven. Je mag alleen maar mee met mondkapje op, welke dan ook, zo bleek uit de persconferentie van premier Rutte. Dan blijft de afstand van anderhalve meter nog wel wenselijk maar het hoeft allemaal niet meer.

Er komen zelfs knippatronen op de website van het Rijk zodat de burgers er voor zichzelf een kunnen maken. Goedemorgen Nederland toonde een Vlaamse die liet zien hoe je er uit een oude sok een fraai mondkapje kon knippen.

Zo is dan in het openbaar vervoer gezichtbedekkende kleding verplicht gesteld. Niet alleen voor vrouwen zoals in Riad, Karachi of Teheran maar ook voor mannen. Het moet een mooi gezicht zijn om Davide, de verloofde van Thierry Baudet, gesluierd de tram te zien betreden. Of Fleur Agema. Die hadden dat met Oudjaar ook nooit gedacht.

Toch geeft het verplichte mondkapje zonder voldoende afstand tussen de passagiers aanleiding tot serieuze zorg. Er wordt wel gezegd dat textiel voor neus en mond ánderen beschermt maar dat is een loze bewering. Dan zouden we immers elkaar beschermen en was die hele afstandseconomie onnodig.

Dat mondkapje is een doekje voor het bloeden. Het is een excuus om meer mensen in het openbaar vervoer toe te laten dan verantwoord is in het kader van het anderhalve-meter-principe. Dat moet ook wel als de regering het ‘blijf zoveel mogelijk thuis’-advies laat vallen. Je krijgt heibel en vechtpartijen aan de halte als de trams en de bussen de passagiers te vaak laten staan. Het is ook schadelijk voor de economie als teveel mensen een essentiële bestemming – hun werk vooral – niet of veel te laat bereiken.

Dan neemt men liever een risico: dat het openbaar vervoer zich ontwikkelt tot een nieuwe haard van besmetting, zelfs een die continu in beweging is en het virus van de ene plek naar de andere rijdt.