Youp van ’t Hek gaf als bekend Nederlands cabaretier een glashelder en duidelijk signaal af over de vraag wat er mis is met onze rechtsstaat. Onomwonden gaf hij als voormalig coronapatiënt zijn oordeel over de mondkapjesaffaire. Recht voor zijn raap en uit zijn hart. Zonder ingehouden, keurig zoals het hoort in een tv-interview, gecontroleerd woordgebruik. Dat was letterlijk schrikken voor de Macht. Vertegenwoordigd door CDA-bewindsvrouw Mona Keijzer.

Youps voltreffer werd door de Macht opgevangen en verwerkt zoals we dat van de Macht inmiddels gewend zijn. Geen enkel begrip of oprechte compassie tonend voor Youps reactie. Integendeel. Strak in de plooi volgens geoefende formats van professionele media trainers, in dienst van de overheid, het meest voor de hand liggende antwoord geven. Om de aanval direct in de kiem te kunnen smoren. Youp aanvallen door de rechtsstaat erbij te halen. Niemand is schuldig tot de rechter iemand schuldig heeft bevonden. Eigenrichting is in een rechtsstaat is immers verboden. Dus Youp, hoezo direct arresteren? We leven gelukkig in een rechtsstaat. Arme Youp, dacht ik.

Je boodschap waar het echt om gaat wordt direct onder gebruikmaking van de term rechtsstaat onderuit gehaald. Vele burgers zullen dat wel met de Macht eens zijn. Daarbij vergetend dat opnieuw de Macht de vragen en kritiek waar het echt om gaat voor de zoveelste keer wist te ontwijken. Einde discussie. Het volgende onderwerp werd behandeld. Burgers kregen opnieuw geen antwoord op de vraag wat de rechtsstaat nog feitelijk voorstelt in Nederland in 2021? Na alle affaires die de laatste tijd bekend zijn geworden.

Als slachtoffers en gedupeerden van al die affaires gewoon de behandeling en afhandeling ervan door de overheid en politici volgen dan ontstaat er een heel tegenstrijdig beeld over wat een democratische rechtsstaat feitelijk inhoudt. Ten aanzien van de Nederlandse affaires is het beeld glashelder. Wat er ook aan misstanden wordt geopenbaard, echt opgelost en erkennen dat de affaires grove inbreuken zijn op een goed functionerende democratische rechtsstaat, ontbreekt. Dat heeft zelfs de toeslagenaffaire wel bewezen.

Gewoon direct schuld en openhartig eigen falen erkennen zijn niet de sterkste kanten van bewindspersonen en politici. Liegen, lijden aan geheugenverlies als dat zo uitkomt en het bewust verdraaien van feiten is een bijna standaardreactie geworden. Rutte heeft dat er al slim ingezet als zijnde redelijk normaal. Met volledige instemming van zijn partij.

De schlemiel van de huidige partijen, het CDA, laat het duidelijkst de schizofrenie, over wat een rechtsstaat kennelijk kan zijn, zien. Binnen één partij twee duidelijke stromingen. De corrupte, niet te vertrouwen leden die gewend zijn om als bestuurderspartij niet altijd even netjes om te gaan met de code of conduct van de rechtsstaat. Met binnen dezelfde gelederen een groep die zich daar nu juist fel tegen keert. Met tot vandaag aan het hoofd Pieter Omtzigt. Het ideaalbeeld van de Tegenmacht. Maar wel zo tegengewerkt dat hij nu ziek thuis zit. Als gevolg van het zeer slecht functioneren van onze democratische rechtsstaat. Die boodschap komt bij de bewindspersonen en politici gewoon niet binnen. Youp probeerde dat wel op zijn eigen manier te doen. Aan de hand van zijn eigen ervaringen en emoties. Het resultaat weten we nu.

Gelukkig zijn we als Nederlanders eensgezind als de rechtstaat in het buitenland in het geding is. Dat communiceert een stuk gemakkelijker. Foei Polen, Hongarije, Wit Rusland en Rusland. Schande hoe jullie omgaan met de rechtsstaat. De media staan er bol van. Nederland zwelgt bijna onder de verontwaardiging over de grove aantasting van de rechtsstaat in die landen. Er is een Nederlands spreekwoord dat dit verschijnsel goed omschrijft. “De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet!”

Een schrale troost: de rechtsstaat is nog niet zo ver afgegleden dat het grondrecht vrijheid van meningsuiting ook in gevaar komt. Youp kon dit alles gelukkig nog wel gewoon vertellen op de Nederlandse tv. Recht in het gezicht van een bewindsvrouw. Youp is nog niet gearresteerd. Voor zo ver ik weet.

Zover zijn we gelukkig nog niet weggezakt met onze rechtsstaat. Mede dankzij Rutte als leider van de VVD en fel liberaal verdediger van dit grondrecht. Alsmede alle andere politieke partijen. Alleen een rechtstaat omvat meer dan het recht van vrijheid van meningsuiting. Dat omvat ook dat wordt geluisterd naar burgers en gehandeld conform alle aan een goed functionerende rechtstaat te stellen eisen.

Te beginnen met als bewindspersoon gewoon te reageren met dat je de uitval van Youp als burger heel goed begrijpt. En die reactie als politica oppakt als een duidelijk signaal over de rechtsstaat om dit politiek een goed vervolg te geven. Niet in het CDA-partijbelang. Maar in het gedeelde landsbelang van alle Nederlanders.