Bij oppervlakkige waarneming zou men denken dat het gemiddeld intelligentiequotiënt sinds het begin van de coronacrisis sterk is toegenomen. Steeds meer mensen beginnen hun betoog immers met de mededeling dat zij het snappen. Iedereen snapt tegenwoordig alles. Is dat een geluk bij een groot ongeluk?

Was het maar waar. Als iemand tegen je zegt dat hij of zij het snapt, dan wel goed begrijpt, is dat zelden goed nieuws. Daarna word je onveranderlijk met een kluitje in het riet gestuurd, zie je de door jou bepleite zaak op de lange baan geschoven of krijg je nul op het rekest. Vooral dat laatste.

’t Is eigenlijk heel uit de hoogte. Het getuigt van een zekere arrogantie. Wie tegen jou zegt: “Ik snap je” geeft eigenlijk te kennen dat hij geen al te hoge dunk heeft van je denkraam. De premier begrijpt goed dat je heel ongelukkig bent met het nakende faillissement van je zaakje. Met je beperkte blik. Hij ziet echter vanuit ’t Torentje het grotere plaatje. Hij snapt meer dan jij. Hij snapt vooral dat jij op je beurt moet wachten. Zo werkt dat. Snap je?

Misschien moeten meer mensen eens zeggen dat ze het n i e t snappen. Zo snap ik bijvoorbeeld niet waarom Netflix steeds meer series uit de hele wereld aanbiedt in een Engelse nasynchronisatie met Nederlands onderschrift. Dezer dagen kijken veel mensen naar de Oostenrijkse serie Freud, een thriller met een krankzinnig en geheel verzonnen plot waarin hypnose, zinsbegoocheling en misschien bovennatuurlijke verschijnselen de drijfveer vormen van het verhaal. Pas in de laatste aflevering wordt aannemelijk gemaakt waarom Freud over deze wezenlijke episode in zijn leven altijd heeft gezwegen. De serie is gemaakt door de Oostenrijkse televisie. In de oorspronkelijke versie wordt Duits gesproken, Weens, Hongaars en als ik het goed gehoord heb een heel klein beetje Jiddisch. Netflix heeft al het Duits en al het Weens vervangen door Engels, behalve als er liedjes gezongen worden in het café. Het Hongaars en het Jiddisch zijn ongemoeid gelaten. Dit alles met Nederlands onderschrift.

De Netflix-trailer op YouTube is daarentegen wel in het Duits met Engels onderschrift. Bij Fauda van hetzelfde laken een pak. Al het Ivriet Engels, het Arabisch ongemoeid gelaten.

Ik snap dat niet. Ik erger me hier wezenloos aan. Het is een soort gemakzucht. Het is Angelsaksisch cultureel imperialisme. Het is kut en het haalt veel weg van de authenticiteit. Het is verachting voor de intelligentie en de goede smaak van het Nederlandse publiek. Zij snappen er geen bal van bij Netflix.

Iedereen die in deze godvergeten klotetijd zegt dat hij het snapt, snapt er zelf geen bal van.