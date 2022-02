‘Ze willen ons doen geloven dat Oekraïne wordt geregeerd door zelfmoordenaars’

Interessant is dat je via de nog weinige onafhankelijke Russische nieuws-sites sneller en betere informatie kunt krijgen over wat er werkelijk aan Russische kant gaande is dan via Westerse media

Iedereen die het Rusland van President Poetin goed kent en de ontwikkelingen van de laatste maanden volgt weet dat de opgelopen spanning tussen Rusland en het Westen totaal onnodig is en kunstmatig wordt opgevoerd door het Kremlin. Zo ook de dramatische gebeurtenissen van de afgelopen dagen in de zelfverklaarde ‘Volksrepublieken’ Donetsk en Lugansk in Oekraïens Donbas waar door Rusland militair gesteunde gewapende ‘separatisten’ de scepter zwaaien. Vrijdag kondigden hun leiders per video-boodschap aan dat vrouwen, kinderen en ouderen moeten worden geëvacueerd vanwege een “aanstaande aanval van het Oekraïense leger”. Snel bleek dat hun video-boodschappen al twee dagen eerder waren opgenomen.

Interessant is dat je via de nog weinige onafhankelijke Russische nieuws-sites sneller en betere informatie kunt krijgen over wat er werkelijk aan Russische kant gaande is dan via Westerse media. Zo ook over wat er momenteel in bezet Donbas gebeurt. Heel snel verscheen er bijvoorbeeld op de 24/7 site van Echo Moskvi een cynisch commentaar van de Sint Petersburgse oppositie-politicus Boris Vishnevsky. Zijn, zeer kleine, partij is fel gekant tegen Russische agressie tegen Oekraïne en is sinds 2014 actief in het openbaar maken van bewijzen dat er Russische troepen en huurlingen vechten in Oekraïens Donbas en dat Rusland de ‘separatisten’ ook steunen met zwaar en hoogwaardig militair materieel.

Dat laatste is ook niet zo moeilijk. Oekraïne heeft al sinds 2014 geen controle meer over de 300 kilometer lange grens tussen de ‘Volksrepublieken’ en Rusland. Het Kremlin en de ‘separatisten’ kunnen daar ongezien doen en vervoeren wat ze willen. Vanwege de kracht van het commentaar van Vishnevsky leek het mij voor de lezer interessant dit integraal te laten zien.

Boris Vishnevsky, lid van de Wetgevende Vergadering (parlement) van St. Petersburg (Yabloko-factie):

De driftbuien van de leiders van de gangster-‘republieken’ in Donbas (aantekening vertaler: ‘Volksrepubliek’ Donetsk en ‘Volksrepubliek’ Lugansk) Pushilin en Pasechnik en hun propaganda zongen mee dat “Zelensky op het punt staat het bevel tot aanval te geven”, over kreten van “Oekraïense provocaties” en “de bereidheid van Oekraïners om over lijken te gaan”, over de aankondiging van de massale evacuatie van vrouwen, kinderen en ouderen omdat oorlog onvermijdelijk zou zijn. Het is een provocatie tot oorlog. Voor een aanval probeert de agressor altijd de indruk te wekken dat hij nu eenmaal wordt gedwongen om te “reageren”.

Ze willen ons doen geloven dat de Oekraïense autoriteiten hebben gewacht tot er 150.000 Russische troepen aan de grens met Oekraïne zouden staan, totdat de Russische president Vladimir Poetin ‘oefeningen’ zou aankondigen, inclusief het lanceren van ballistische en kruisraketten – en dat de Oekraïners toen besloten te beginnen met de gewelddadige bevrijding van Donbas? Dat wil zeggen, ze willen ons doen geloven dat Oekraïne wordt bestuurd door zelfmoordenaars?

En we moeten ook geloven dat dit allemaal spontaan is: de evacuatie van 700.000 (!) mensen is aangekondigd – en het transport is al in gereedheid, en steden in de Russische regio Rostov zijn klaar voor ‘vluchtelingen’, en Poetin heeft al opdracht gegeven om 10 duizend roebel aan hen te geven? Toen er echte rampen plaatsvonden in Rusland zelf, wie herinnert zich dat de president toen met zo’n kosmische snelheid beslissingen nam over hulp en over het toewijzen van geld aan slachtoffers?

Het is duidelijk dat er een slecht theaterstuk wordt gespeeld. Met de lege auto’s van de Donetsk-commandanten die door onbekenden zijn opgeblazen, met naar verluidt betrapte “saboteurs”, en hartverscheurende kreten over de naar verluidt komende “echte oorlog”. Alleen de regisseurs van deze voorstelling geven geen cent om mensenlevens. Grigory Yavlinsky (aantekening vertaler: oprichter partij Yabloko) heeft gelijk als hij zegt dat intimidatie door oorlog en de eis de onafhankelijkheid van de (‘republiekjes’) DPR en LPR te erkennen het bewijs zijn dat het leven en het lot van de inwoners van Donbas de Russische autoriteiten onverschillig laat; hun doel is niet om mensen te beschermen, maar om Kiev te dwingen.