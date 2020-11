Ik zal maar eens uit de kast komen. Ik ben lid van het COC. Ik ben dan wel niet echt van de fysieke herenliefde maar je mag ook lid worden als je niet LHBT+ bent. Ik ben solidair met mijn vriend M. die bij het COC de telefoondiensten draait voor jongemannen die uit de kast proberen te komen. Ik ben ook lid van de katholieke kerk. Ik dacht dat ik in 1969 geëxcommuniceerd was nadat ik actievoerde voor de Derde Wereld na de Nachtmis, maar toen de kathedraal hier om de hoek werd gerestaureerd en er geld nodig was, wisten ze me toch als lid te vinden.

Ik ben geen fan van Gordon en hoewel ik eens aan het gereformeerde avondmaal heb deelgenomen ook geen fan van Slob. Voor de verwarring toeslaat over mijn identiteit: ik ben een witte boomer. Gelukkig heb ik ook een identiteit, hoewel in tegenstelling tot de meeste minderheden wij niet echt een belangenvereniging of actiegroep hebben die voor ons op de bres staat.

Vanwaar deze introductie. Uiteraard ga ik iets schrijven over het nieuws van de dag. Slob die een partijtje draaikonterij te heeft gepresenteerd. Het COC Rotterdam is ‘verbolgen’ over de uitspraken van Slob. Het COC midden Nederland noemt het ‘onacceptabel’. Ik noem het gewoon achterlijk, onderontwikkeld, aartsconservatief te vergelijken met uitspraken van een fundamentalistische imam.

Eigenlijk moet je zoiets gewoon negeren. Cordon sanitair, aan Lubach overlaten om het belachelijk te maken. Maar nu zelfs Gordon vrouwen gaat daten en een Roomse hulpbisschop de ruimte krijgt om de gereformeerde scholen te verdedigen trek ik aan de bel.

‘COC belaagt Arie Slob met shariamethode,’ kopt het ingezonden stuk van de man die geen homofoob genoemd wil worden maar er volgens mij wel de woordvoerder van is. “Soortgenoten staan tegenover mensen die niet zo zijn. Ze bedelen zichzelf een slachtofferrol toe,” schrijft Mutsaerts. Waarna hij de identiteitspolitiek veroordeelt als iets dat niet in een democratische staat thuishoort. Het COC wordt op een hoop gegooid met de politieke islam omdat ze vindt dat Arie Slob discrimineert met zijn uitspraken.

Ik weet van mijn vrienden en vriendinnen uit het LHBT+ spectrum hoezeer er nog wordt gediscrimineerd. Wat er gebeurt als je hand-in-hand over straat loopt. Hoezeer het nodig is dat er in ieder geval door de overheid (het onderwijs, de zorg, de politie) overdreven zorgvuldig wordt omgegaan met mensen die vanwege aard, ras of religie tot een minderheidsgroep behoren die bescherming verdient. Moeten we daarom refo’s (ook een minderheidsgroep) verdedigen die homo’s discrimineren? Niet dus.

We leven in een nep-seculiere staat. Er zijn nog steeds katholieke, protestantse en moslimscholen, waar kinderen worden geconfronteerd met een eenzijdige levensfilosofie. Iedereen mag van mij het geloof belijden dat ie wil, maar niet op school, waar kinderen gevormd worden om later in een diverse wereld te kunnen functioneren. Met begrip voor al die minderheidsgroepen die het nog steeds zwaar te verduren hebben.

Een minuut voor twaalf: weg met godsdienst in het onderwijs