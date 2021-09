Vanaf het moment van arriveren in Harderwijk tot het einde van haar leven had het Dolfinarium alle regie in handen. Ze werd geconditioneerd. Ze werd getraind. Voor de show

Een treurig bericht. Dolfijn Maaike in het Dolfinarium is niet meer. Ze overleed nadat het Dolfinarium de keuze maakte om haar te euthanaseren, omdat haar gezondheid snel achteruitging, aldus het Dolfinarium. Maar net als haar einde werd bepaald door het Dolfinarium, zo ook haar leven.

In het afscheidsbericht wordt gesteld dat Maaike uit Amerika op jonge leeftijd is overgekomen. Als je dacht dat het Dolfinarium nu een eerlijk verhaal gaat vertellen uit respect voor Maaike, dan kom je bedrogen uit. Geen woord wordt vuil gemaakt aan haar oorspronkelijke herkomst. Maaike zwom namelijk ooit in alle vrijheid, totdat ze werd gevangen. Na een kort verblijf in gevangenschap in de VS, werd ze overgevlogen naar Harderwijk.

Het Dolfinarium vertelt verder dat Maaike een icoon was, en dat ze een hoofdrol kreeg in de voorstelling DolfijnDomijn. Alsof Maaike hier wat in te zeggen had en daar dankbaar voor moest zijn. Echter, Maaike heeft geen auditie voor deze rol gedaan. Vanaf het moment van arriveren in Harderwijk tot het einde van haar leven had het Dolfinarium alle regie in handen. Ze werd geconditioneerd. Ze werd getraind. Voor de show.

Het Dolfinarium plande de voermomenten: wanneer Maaike dode vissen mocht eten en hoeveel. De dieren krijgen voldoende eten gedurende de hele dag, maar hun voermomenten worden ingepland verspreid over de dag, zodat de dieren niet verzadigd zijn voor de shows. Een dolfijn met een volle buik zal namelijk sneller geneigd zijn niet te presteren voor de show.

Door de jaren heen heeft Maaike ook dolfijnen zien komen en gaan. Dolfijnen zijn sociale dieren en kunnen in de natuur hechte banden met elkaar ontwikkelen, maar in de dolfinariabranche worden dolfijnen regelmatig verplaatst naar andere dolfinaria. Ook met welke mannetjesdolfijnen Maaike samen kon zijn werd zodoende bepaald. In 1989 beviel ze van Robert van vader Moby Dick. Deze stierf. Daarna beviel ze in 2002 van Yola, ook van Moby Dick. In 2005 kwam Nalu ter wereld, de verwekker was Smartie. In 2013 werd ze zwanger van Prince, en kwam Baya ter wereld. Dit waren geen toevallige ontmoetingen met de vaders, maar een samenzijn met deze vaders binnen de regie van het Dolfinarium.

Het leven van Maaike was er één met enorme beperkingen en onder grote controle. Stel je voor dat je van een grote open oceaan naar een klein bassin in het Dolfinarium gaat. Van eindeloos zwemmen naar binnen enkele slagen de randen van het bassin bereiken. Van vrijheid om eigen keuzes te maken naar de constante controle van het Dolfinarium. En dat alles om mensen te vermaken. Het leven van Maaike was geen leuke comedyshow ter vermaak van het publiek, het was een drama voor Maaike!

Tijd om daarom een happy ending te bewerkstelligen voor alle dolfijnen en een fokverbod in te stellen, zodat er geen nieuwe dieren meer in dezelfde situatie bij komen zoals Maaike. Voor de dolfijnen die er zijn kunnen we zorgen voor een betere situatie. Wellicht weer terug naar de oceaan, of op zijn minst een semi-vrije baai. Voor alle dolfijnen en ter nagedachtenis aan Maaike, Skinny en vele andere dolfijnen die gestorven zijn in gevangenschap ter uwer vermaak.