Staan we toe dat Engeland een soort parasitair eiland voor de kust van Europa wordt, of brengen we de Engelsen enige realiteitszin bij?

Ik hoop dat de onuitstaanbare grote mond van Boris Johnson en zijn kliek ergens op gebaseerd is. Mijn inschatting is dat Boris via de City, nu nog het Europees centrum voor “het Kapitaal”, heeft vernomen dat de grote bedrijven in Europa, het “Europees Grootkapitaal” dus, de gevolgen van de Brexit zo beperkt mogelijk willen laten zijn en druk zullen uitoefenen op de onderhandelaars om dit te bewerkstelligen.

Boris Johnson heeft visioenen over Engeland als een Singapore in de Noordzee. Dit wordt dus de ware lakmoesproef voor Europa. Staan we toe dat Engeland een soort parasitair eiland voor de kust van Europa wordt, of brengen we de Engelsen enige realiteitszin bij? De uitdrukking “you cannot have your cake and eat it too” is in dit verband al gevallen. Belangrijker is de vraag of we ons de wet laten voorschrijven door het bedrijfsleven en het verzameld kapitaal, of staat Europa voor zijn burgers en democratie?

Als Europa de Britten er te genadig van laat afkomen, lijdt Europa onherstelbaar gezichtsverlies en boet zij ernstig aan geloofwaardigheid in. Bovendien zullen, als de Britten er als overwinnaar uitkomen, andere landen misschien ook op het idee komen. Alhoewel Polen en Hongarije er van mij meteen uit mogen, met hun nieuwerwetse ‘christen-dictatuur’ naar Trumpiaans model.

Laten we alstublieft één ding niet vergeten: Europa is een fantastisch vredesexperiment, dat nu door de Angelsaksen met steun van de pathologische leugenaar in het Witte Huis en zijn slaafse volgelingen, geprobeerd wordt te vernietigen. “America First, all others are indians.”

Niemand hoor ik erover dat de kreet “America first” eigenlijk een verkapte oorlogsverklaring aan alle andere landen is. De grap van Arjen Lubach – “mogen wij aub tweede zijn” – is veel relevanter dan men denkt. America First, of Britain First, het zijn kreten die onafwendbaar tot strijd en botsingen gaan leiden. Een strijd die vaak alleen verliezers kent. Helaas is kortzichtigheid velen niet vreemd.

Ik voorspel en heb dat eerder gedaan dat er bij de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk zeer dreigende taal over de visserijgronden gaat worden uitgewisseld. En ik hoop dat dat goed afloopt.

Ik heb nog een hartenkreet. Europa houdt alstublieft uw rug recht en ontmantel de City als financieel bolwerk, nu is je kans! Even nog voordat u het vergeet, Groot-Brittannië hoefde niet weg uit Europa, ze kozen er zelf voor en spelen nu de benadeelde en geschoffeerde partij. Niets is minder waar. Zij dienen gewoon de prijs voor hun keuze te betalen, en ze moeten niet de, na een scheiding in de steek gelaten en belazerde, diva uithangen.

Het is misselijkmakend theater maar met veel aplomb gebracht door de Tories en hun prima donna Boris Johnson. De tot nu toe uiterst beledigende acties van ‘beursbanaal’ Nigel Farage jegens de Europese Unie, zoals: het zwaaien met Britse vlaggetjes in het EU parlement, of zijn schandelijke tirade tegen de toenmalige voorzitter van Rompuy, of zijn uithalen over het democratisch gehalte van Europa, kon ik allemaal verdragen omdat ik er voetstoots vanuit ging dat zijn straf nog wel zou komen.

Als die straf uitblijft, staat Europa in zijn hemd.