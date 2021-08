Ik heb een redelijk verstand maar toch zijn er dingen die mij de pet te boven gaan. Ik bedoel hier niet onderwerpen betreffende de kosmologie of de fysica van het heel kleine, maar het denken in overheidskringen. Men heeft geconcludeerd dat de Afghaanse nieuwkomers zo snel mogelijk tegen Covid moeten worden gevaccineerd. Dit valt echter niet mee. De vluchtelingen moeten eerst uitgebreid worden geïnformeerd over de verschillende soorten vaccins, “zodat zij zelf de keuze kunnen maken over een coronavaccinatie”, aldus het liveblog van het AD in een bericht van zaterdagochtend 06.31 uur.

Het lijkt me toch niet zo ingewikkeld. Je deelt de betrokkenen mede dat de Nederlandse regering een coronavaccinatie ten sterkste aanbeveelt voor personen boven die en die leeftijd en dat er op die en die data een vaccinatiebus voor het opvangcentrum staat. De betrokkenen zitten nu allemaal in quarantaine en mogen de deur niet uit. In voorlichtingsjargon heet dat een captive audience. Een communicatieprobleem kan er niet bestaan met al die tolken. In Harskamp zet je er uit voorzorg een pelotonnetje ME bij. Wat de keuze betreft, ik heb die ook niet gehad maar kreeg gewoon Pfizer in mijn mik en voor de rest had ik niks anders in te brengen dan lege briefjes. Dit zijn bijzondere omstandigheden. Dan tellen efficiency en een zo groot mogelijke dekkingsgraad. Zeker nu Delta rondwaart.

Het valt trouwens op dat een oude reflex van de Nederlandse gezondheidszorg nooit verloren gaat: de nieuwkomers worden – zeer terecht – allemaal op TBC getest. TBC is in Afghanistan een echte volksziekte.

Daar blijft het niet bij: het is een van de drie landen ter wereld waar polio nog niet is uitgeroeid. De kindersterfte wordt geschat op 106 per 1000. Die van moeders tijdens de bevalling is ook torenhoog. Een lemma op Wikipedia bevat nog veel meer sombere gegevens. Een belangrijke prioriteit lijkt me dat alle kinderen op hetzelfde niveau worden gevaccineerd tegen allerhande ziektes als hun Nederlandse leeftijdgenootjes. Dat zal ook wel snel gebeuren.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.