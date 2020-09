Mensen die schrijven dat iets ‘steeds meer’ voorkomt, moet je wantrouwen. ‘Steeds meer’ zijn de favoriete woorden van journalisten en andere stukjestikkers die de lezer graag willen doen geloven dat het onderwerp dat ze behandelen, heel urgent is.

Het voormalige GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil schreef afgelopen weekend in NRC Handelsblad dat er “steeds meer steek- en schietincidenten met steeds meer doden” zijn. “Toen ik opgroeide in Rotterdam hadden jongeren nauwelijks wapens”, aldus Özdil. “Twintig jaar geleden sloeg je elkaar op straat, en dan bleef je in leven.”

Maar is dat eigenlijk wel zo?

Twintig jaar geleden, in 2000, werden in een straal van een paar honderd meter rond mijn huis vier mensen vermoord. Een van de daders was een 14-jarige die ze hadden wijsgemaakt dat minderjarigen in Nederland niet worden gestraft.

Veel indruk maakten de moorden niet. Buurtbewoners reageerden laconiek, toen er drie mensen werden doodgeschoten in een restaurant. “He lekker, je zal daar net zitten eten”, tekende een verslaggever van NRC Handelsblad op uit de mond van een voorbijganger.

Moord- en doodslag kwamen rond de eeuwwisseling veel vaker voor dan nu. In 2000 vielen er 223 doden in Nederland, in 2001 zelfs 264 – een record. Inmiddels is het aantal slachtoffers van moord en doodslag gehalveerd. Vorig jaar kwamen er vermoedelijk 114 mensen op gewelddadige wijze om het leven. De kans om te worden vermoord is sinds begin jaren zeventig niet meer zo klein geweest.

Ook de jeugd gedraagt zich vandaag de dag voorbeeldig. In zijn eerder dit jaar verschenen boek Met ons gaat het nog altijd goed schrijft CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen dat het percentage pubers en jongemannen die worden verdacht van een misdrijf, sinds begin deze eeuw meer dan gehalveerd is.

Die daling zie je bij alle bevolkingsgroepen. “Tienerjongens met een niet-westerse achtergrond zijn nu minder crimineel dan jongens met een Nederlandse achtergrond tien jaar geleden”, vertelde Van Mulligen onlangs in de podcast Betrouwbare Bronnen.

De oorzaak voor de dalende criminaliteit in Nederland (en elders) moet vermoedelijk voor een belangrijk deel worden gezocht in het loodvrij maken van de benzine. Daardoor lijden jonge kinderen veel minder vaak aan loodvergiftiging, scoren ze beter op IQ-testen en ontwikkelen ze minder vaak gedragsproblemen. Een sterk staaltje van wat groen en links beleid vermag.

In weerwil van deze hoopgevende ontwikkelingen is de morele paniek bij Özdil er niet minder om. Volgens hem is dit niet de tijd voor “naïeve linkse reflexen”. Hij ontwaart overal “bloeddorstige jongeren zonder empathie” en roept in navolging van het Amsterdamse FvD-raadslid Annabel Nanninga op tot preventief fouilleren.

Zo trapt iemand die anderen naïviteit verwijt, zelf met open ogen in de alt-rechtse mythe dat het geweld in het Amsterdam van Femke Halsema de spuigaten uitloopt. Je moet er toch niet aan denken dat steeds meer mensen dat gaan geloven.