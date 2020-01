Zijn personen die wreed zijn tegen dieren ook wreder tegen mensen? Deze filosofische vraag roept de nieuwe trending Netflix-documentaire Don’t F**k with Cats op. De documentaire toont ons de klopjacht van een groep dierenactivisten op Luka Magnotta. Deze ontstond nadat hij een schokkende video op het internet plaatste waarin hij twee katten vermoordt.

De gruwelijke beelden tonen dat hij ze in een vacuümzak stopt en de zak vervolgens vacuüm zuigt. Het is de opmaat naar erger. Nog tweemaal plaatst hij een video online waarin katten op gruwelijke wijze worden gedood. Daarna volgt nog een schokkende onlinevideo waarin hij zelfs een mens doodt. De dierenactivisten zijn terecht woest. Ze vonden dat de autoriteiten hadden moeten ingrijpen nadat ze na de eerste kattenvideo hadden gewaarschuwd: wie met dierenmishandeling begint, eindigt daar niet.

Het gelijk van Thomas

Dit is geen nieuw idee. Filosoof en kerkgeleerde Thomas van Aquino heeft het gepopulariseerd. Als middeleeuwer geloofde hij dat de mens de kroon op de schepping was en dieren dus de mens moesten dienen. Wat dat betreft lijkt het dat de middeleeuwers weinig reden hadden om dieren een waardig bestaan te gunnen. Maar Thomas dacht ook dat de deugd geoefend moest worden om een goed persoon te worden.

Zoals een voetballer kan oefenen op het maken van een mooi doelpunt, zo kan een ieder ook zijn karakter trainen om het goede te doen. Wie niet goed oefent, zal ook niet goed kunnen leven. Het slecht behandelen van dieren zou er volgens Thomas dan ook voor zorgen dat we een wreder karakter krijgen en daardoor mensen op een slechtere manier behandelen. Wil iemand voldoen aan de morele deugd van naastenliefde, dan is een goede behandeling van dieren dus onontbeerlijk.

De opvatting van Thomas heeft veel wet- en regelgeving rondom dierenwelzijn geïnspireerd. Maar hebben we ook wetenschappelijk bewijs voor zijn gelijk?

Hoewel het onmogelijk is om een direct causaal verband aan te tonen, raken steeds meer wetenschappers overtuigd van Thomas’ gelijk. De statistische verbanden zijn te groot om te negeren. Reden genoeg voor onder andere de Volkskrant en de Britse Independent om er onlangs artikelen aan te wijden. De koppen spreken boekdelen: ‘Waar dieren worden mishandeld, kunnen ook mensen gevaar lopen, en dus nemen we dierenmishandeling steeds serieuzer‘ en ‘The link is established between serial killers and animal cruelty.’

Niet alleen is er bewijs dat wie dieren mishandeld sneller misdaden begaat zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, seksuele misdaden en moord. Maar ook dat kinderen emotioneel afgestompt raken en daardoor sneller crimineel gedrag vertonen wanneer ze dierenmishandeling waarnemen. Wie net als Thomas weinig geeft om dierenwelzijn vanwege een gebrek aan empathie voor dieren, heeft dus alsnog reden om voor dierenwelzijn te zijn vanwege het effect op mensen.

Inzicht omzetten naar de praktijk

Dit inzicht dienen we om te zetten naar onze praktijk. Dierenartsen kunnen misdaden voorkomen als ze dierenmisbruik tijdig vaststellen en daarop inspelen. Dit betekent dat de opleiding dierenartsen hierop moet voorbereiden. Daarnaast kunnen we natuurlijk verdere wettelijke maatregelen nemen tegen dierenmishandelaars. Helaas: Zembla maakte deze week bekend dat Carola Schouten, de huidige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een wetsvoorstel vertraagt dat er voor moet zorgen dat dierenmishandelaars niet langer dieren mogen houden.

Dat is niet zo gek, als we bedenken hoe druk zij het momenteel heeft met de boze boeren. U weet wel, die groep in Nederland, die de wet overtreedt bij protesten wanneer er eindelijk eens maatregelen tegen hun dieronvriendelijke en milieuvervuilende praktijken worden genomen.

Dat brengt mij op een nog belangrijkere stap die we kunnen zetten. We dienen te stoppen met het steunen van de de bio-industrie. Ieder jaar worden er alleen al in dit land meer dan 400 miljoen dieren gedood. Iedereen begrijpt direct dat zo’n gigantisch aantal dieren op zo’n klein stukje land geen waardig leven kunnen leiden. Afgelopen jaar confronteerde Zondag met Lubach ons met deze harde realiteit. Hij toonde onder andere dat varkens, net als de katten in de video van Luka Magnotta, vergast worden terwijl ze kermen om hun leven. En dat is zelfs een legale methode om dieren te doden! Hij liet zien dat levend stikken in kokend water ook voorkomt. Zulke beelden gaan net als de video’s van Luka Magnotta door merg en been. Kunt u zich voorstellen wat dat doet met iemand die er voor zorgt dat dit wordt uitgevoerd?

Met het wetenschappelijke bewijs voor de connectie tussen dierenmishandeling en ander criminaliteit, zal het u niet verbazen dat een recente studie van wetenschappers van de Universiteit van Windsor en Michigan aantoont dat er een verband is tussen het verschrikkelijke werk in slachthuizen en ander crimineel gedrag. Ze vonden een verband tussen het slachten van dieren en aangehouden worden voor geweld, verkrachting en andere seksuele misdaden. Het gelijk van Thomas van Aquino en de activisten uit Don’t F**k with Cats zien we dus ook hier terug. Dierenmishandeling moet dan ook stoppen, als het niet voor dier of milieu is, dan toch om de Luka Magnotta’s van deze wereld tegen te gaan.

