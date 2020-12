Zullen we op Eerste Kerstdag een avondje 'varkens kijken' in plaats van ‘varkens eten' op het menu zetten?

De nieuwe coronamaatregelen zijn bekend. Essentiële winkels blijven open. Dat zijn naast de supermarkten, onder andere dierenwinkels, slagers en slijterijen. Die laatste begrijp ik. Die eerste overigens ook. Er zijn ontzettend veel coronapuppy’s geboren afgelopen maanden. Al die leuke beestjes moeten eten, speelgoed krijgen en een tuigje met kerstlampjes dragen zodat ze ook tijdens de avondwandeling goed zichtbaar zijn. Puppy’s zullen ondertussen de grappige kattenfilmpjes op YouTube van de eerste plek hebben verdreven. Want wat is er nu leuker dan tussen hele saaie zoom calls naar donzige, schattige puppy’s te kijken? Nou, dat kan ik je vertellen. Filmpjes van hele aandoenlijke biggetjes bekijken.

Winston Churchill schijnt het volgende gezegd te hebben: ‘Ik houd van varkens. Honden kijken naar ons op. Katten kijken op ons neer. Varkens beschouwen ons als hun gelijke.’ En als je een varken echt recht in de ogen kijkt, zie je wat Churchil bedoelde.

Dat varkens intelligent zijn, is wel bekend. Ze zijn slimmer dan honden en op sommige testen scoren ze vergelijkbaar met een chimpansee. In veel gevallen zijn ze slimmer dan een jong kind. De BBC laat in een filmpje zien dat een zes weken oud biggetje binnen een paar uur het concept van een spiegel begrijpt. Daar doen kinderen bijna twee jaar over. In dezelfde video wordt kinderen gevraagd eenzelfde opdracht uit te voeren als de big. Het schoppen van een bal in een klein doel. Een golfbal in een holletje duwen. Voor al deze opdrachten geldt dat kinderen tot 18 maanden veel slechter scoren dan de biggen.

Varkens zijn niet vies. Ze zijn zes dagen na hun geboorte al zindelijk. Vertel dat maar aan de trotse nieuwe puppy-eigenaar. Biggen verlaten het nest om te plassen en te poepen. Hun slaapplek houden ze graag schoon. Alleen als ze niet uit hun omgeving weg kunnen, zoals in de veehouderij moeten ze van ellende hun eigen nest vervuilen. Dat is niet fijn. Ze kennen en herkennen hun broertjes en zusjes vanaf hele jonge leeftijd. Als je ze met elkaar in een sociale groep laat opgroeien dan zul je zien dat de band met familieleden ook na jaren beter is dan met andere varkens. Het zijn echte familiedieren.

Varkens communiceren, net als honden, met hun oren en hun staart. Ze kunnen meer dan 20 verschillende geluiden laten horen, die allemaal iets anders betekenen. Van ‘ik heb honger’, tot ‘ik heb hier geen zin in’. Zijn moeder herkent die geluiden feilloos, zoals ook een mensenmoeder de verschillende huiltjes van haar baby moeiteloos onderscheidt. Een biggetje dat knorrend met een kwispelend staartje achter een balletje aanrent, is dus een blij varken. En als hij zich daarna moe maar voldaan laat kroelen op z’n roze buikje zie je een intens tevreden varken. Kijk maar eens op ‘Most adorable mini pig video’s’ en probeer niet te glimlachen.

Varkens kunnen ook uitstekend zwemmen. In de vrije natuur nemen ze natuurlijk graag een modderbad, maar ook als de modder dieper water wordt, kunnen ze hier prima mee uit de voeten. Dat is voor de Nederlandse varkens niet weggelegd maar op de Bahama’s worden toeristen verleid om te gaan zwemmen met varkens. In een azuurblauwe zee vanaf een stralend wit strand. Ook terug te vinden op YouTube. En in deze donkere dagen een absolute aanrader.

De vrolijkheid, nieuwsgierigheid en aandoenlijkheid van biggen op YouTube staat in schril contrast met hoe we varkens in de essentiële slagerij terugvinden. Deze 6 maanden oude biggen hebben tot aan hun dood een rotleven gehad. Altijd in hun eigen poep gelegen, nooit hun familieleden gekend, niemand die luisterde naar hun 20 verschillende vormen van communicatie. Laat staan dat ze ooit een modderbad hebben gehad. Zwemmen in de tropische oceaan laat ik maar helemaal buiten beschouwing.

Dus mijn voorstel is: zullen we de ‘essentiële’ slagerij komende weken gewoon voorbij lopen? Omdat het niet essentieel is. Echt niet. Daarbij gaat Kerst over familie, vrienden, liefde, geven en barmhartigheid. Zullen we in plaats daarvan op Eerste Kerstdag een avondje ‘varkens kijken’ in plaats van ‘varkens eten’ op het menu zetten?