Zit er een geheim plan achter het verplichten van het medisch mondkapje?

Het OMT adviseert dat mensen binnen en buiten een medisch mondmasker zouden moeten dragen, zo meldt het AD. Twee jaar geleden was het dragen van medische mondkapjes nog expliciet verboden. Nu is de goede raad dat we allemaal ons gezicht aan de blikken van anderen moeten onttrekken alsof we dames waren in Jeddah. Eigenlijk zouden ze van het OMT alleen maar af mogen als je zit te eten of te drinken.

Deze ommezwaai komt de reputatie van dit geleerde gezelschap niet ten goede. Er zijn namelijk twee mogelijkheden: óf we hebben te maken met een bezweringsritueel, vooral bedoeld om de bevolking gerust te stellen, óf de deskundigheid van de leden moet worden betwijfeld: zij lopen dan consequent achter op hun collega’s in andere landen. In Spanje zijn mondkapjes op straat verplicht. Duitsland eist het dragen van medische mondkapjes. Datzelfde geldt voor Italië, althans op steeds meer plekken zoals het openbaar vervoer.

Het is opmerkelijk dat dit advies naar buiten kwam net voordat het nieuwe kabinet werd beëdigd. Is het soms bedoeld als opening voor minister Kuipers om de lockdown af te schaffen? Dan is het een doekje voor het bloeden. Of een een-tweetje tussen de leden van het OMT en hun oude makker Ernst Kuipers. Die krijgt daardoor de gelegenheid de lockdowns te versoepelen of zelfs af te schaffen. Het medisch mondkapje komt daarvoor dan in de plaats.

Let op de slag die het OMT om de arm houdt: het medische mondkapje beschermt “iets” beter dan de spuuglappen die de gebruikers van het openbaar vervoer plegen voor hun gezicht te binden. Een klein beetje maar, een tikje, enigszins.

Zouden er al een 200 miljoen van die dingen klaar liggen? Het spreekt vanzelf dat je ze straks overal op kunt pikken. Gratis en voor niets. Net zoals het prikken voor rekening van de belastingbetalers komt. Anders gaan mensen maar dagen tot weken lang met hetzelfde exemplaar rondlopen zoals de bestendig gebruikelijke praktijk is met de blijkbaar inferieure voorbindmiddelen die we nu gebruiken.

Als medische mondkapjes werkelijk zoveel besmettingen tegenhouden, is dat een besparende maatregel. Mensen op de ic, ziekmeldingen, bedrijven die niet meer functioneren omdat een groot deel van het personeel in quarantaine zit, dat kost pas geld.

Zondagavond presenteerde Jeroen Pauw de laatste aflevering van zijn speciale serie talkshows Scheefgroei. Het ging over de toekomst. Hoe zou het leven er uit zien over vijftig jaar? Voor mijn geestesoog zag ik een samenleving van gemaskerden. Dat mensen zich naakt voelen als zij zonder mondkapje de straat op gaan, bedreigd en te kijk gezet. En hoe ze op gezette tijden bij de priesters van de godin Corona een prik gaan halen om zo niet alleen gezondheid maar ook de eeuwige zaligheid te beërven. De priesters leven er goed van. Alles is nog steeds gratis maar ze houden de gegadigden toch het offerblok voor. Als je langs komt om je mondkapjes te laten zegenen, doen ze dat natuurlijk ook.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis.