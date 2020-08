Deze verziekte industrie, want dat is het, moet per direct gestopt worden, niet nog eens wachten tot volgend jaar

Op 21 maart 2021 is het einde oefening voor alle nertsenfokkerijen in Nederland, zo hebben Haagse bronnen gemeld aan het AD. Niet minder dan 180 miljoen euro wordt uitgetrokken door het kabinet om de resterende 79 fokkerijen uit te kopen. Er zal echter niet voortijdig preventief ‘geruimd’ worden, waardoor het risico voor de dieren en de volksgezondheid tot die tijd blijft bestaan. Zoals gisteren weer bleek, toen de 41ste coronabesmetting van een nertsenhouderij werd gemeld. De grote vraag is hoe het mogelijk is dat de ene na de andere nertsenfokkerij besmet raakt met het coronavirus. De dieren zijn blijkbaar zeer ontvankelijk voor het virus maar dat kan niet de enige verklaring zijn.

Afgelopen weekend bleek echter dat die vraag wellicht beantwoord is. Voor zover bekend helpen nertsenfokkers elkaar met het ‘ruimen’ (lees: vergassen) van de nertsen op besmette bedrijven. Hiervoor worden vergassingskisten gebruikt, waarover iedere fokker de beschikking heeft, want dat is de gebruikelijke wijze waarop de dieren gedood worden voor hun vacht.

Bij de nertsendoding van zaterdag 22 augustus in De Rips (NB) zijn ook van buitenaf vergassingskisten aangevoerd die – getuige de foto’s gemaakt door 1037 Against Animal Cruelty – overduidelijk al lange tijd niet schoongemaakt zijn, laat staan zijn ontsmet. De kisten zitten onder het vuil, stof en haren van mogelijk met corona besmette dieren. Tevens staan ze zonder afscherming langs de openbare weg geparkeerd.

Het risico dat deze kisten besmet materiaal bevatten is niet uitgesloten, waarbij A: de (volks)gezondheid in gevaar wordt gebracht van iedereen die langs de geparkeerde kisten rijdt (bijvoorbeeld een ouder iemand op een scootmobiel) en B: wanneer dit besmette materiaal met de kisten terugkeert op een nertsenfarm waar nog geen corona is uitgebroken, is een nieuwe coronabesmetting niet uit te sluiten, zowel van nertsen als mensen.

De NVWA houdt toezicht bij de vergassingen of alle door de overheid opgelegde protocollen ten aanzien van veiligheid worden nageleefd, maar wij twijfelen zeer aan de waarde daarvan wanneer we de foto’s zien van afgelopen weekend. Dat de medewerkers van de NVWA het gevaar voor de volksgezondheid niet zo nauw nemen blijkt wel uit het feit dat het een komen en gaan is op de bedrijven waar ‘geruimd’ wordt, zo vertelde een ooggetuige ons. Daarbij bewijst onderstaande foto dat een korte broek, geel hesje en t-shirt voor deze NVWA-medewerker blijkbaar voldoende bescherming bieden, op een bedrijf in Altforst waar alle dieren vergast worden omdat er coronabesmetting is vastgesteld.

Tevens meldde de ooggetuige dat bij een andere vergassing braaf de zondagsrust werd gerespecteerd, terwijl de ‘ruiming’ van een besmet bedrijf conform de regels zo snel mogelijk dient te plaats te vinden. Om deze reden wordt er ook een uitzondering gemaakt op de wijze van vergassen, want dat dient onder ‘normale’ omstandigheden dier voor dier te gebeuren, maar bij een ‘ruiming’ mag een vergassingskist volgepropt worden met nertsen.

Deze verziekte industrie, want dat is het, moet per direct gestopt worden, niet nog eens wachten tot volgend jaar 21 maart. Maar liefst ruim 1,5 miljoen nertsen zijn inmiddels ‘geruimd’ zoals ze dat noemen. Zoals je puin ruimt zo ruim je ook deze dieren, die in deze zogenaamde moderne tijd alleen maar voor hun vacht worden gehouden, door fokkers die weten dat hun sector eindig is, maar alles op alles zetten om de laatste cent uit deze letterlijk zieke industrie te persen.

Bij een ruiming van het bedrijf krijgen de nertsenhouders een schadevergoeding voor hun zieke en gezonde dieren. Deze vergoeding is gebaseerd op de prijs van een nertsenvacht in 2019. De markt voor nertsenpelzen is echter geheel ingestort, dus op deze manier nog wat geld binnenhalen is helemaal niet zo’n vreemde gedachte. En dan komt er nog de stoppervergoeding. En natuurlijk hebben sommige nertsenhouders aanspraak gemaakt op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Zo is er 804.927 euro publiek geld voor Jos van Deursen, je weet wel, die man die in 2019 een geschat vermogen had van 89 miljoen.

En als het niet snel genoeg gaat met het binnenharken van zo veel mogelijk geld voor 2024, kan je natuurlijk altijd nog de boel oplichten. Vorig jaar nog deed de FIOD een inval bij elf frauderende nertsenfokkers, die via bankrekeningen in Luxemburg naar schatting 50 miljoen euro verborgen hielden voor de belasting. Er werden 8 woningen, 18 banktegoeden en voor 23.500 euro aan cash geld in beslag genomen, tijdens invallen in Appeltern, Gemert, Houten, Malden, Putten en Zeewolde.

De houders moeten ook een innige band met de minister onderhouden, want ondanks het feit dat er een motie is aangenomen dat de nertsenfokkerij in Nederland per direct gestopt moet worden, legde de minister dit besluit van de Tweede Kamer gewoon naast zich neer. Dat het welzijn van dieren ondergeschikt is weten we inmiddels wel, maar dat ook de volksgezondheid moet wijken?

Alles draait om geld. Follow the Money en je ziet waar het echt om draait. En ondertussen blijven de nertsenhouders de kans krijgen hun krokodillentranen te laten vloeien in de media. Want ze houden zo van hun dieren en zijn zo geraakt dat ze gedood moeten worden. En ondertussen wachten we rustig af op de volgende besmetting. 41 gehad, nog 79 te gaan.

Dit artikel verscheen eerder op AnimalsToday