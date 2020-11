De roep om de uitvoerenden in de gezondheidszorg, onderwijs en het politievak extra te belonen leeft breed in ons land. En terecht! In de Tweede Kamer blijft het idee echter hangen, want ‘waar betalen we het van’? Code Oranje heeft een praktisch voorstel. Kom overheidsbreed tot een herschikking van salaris.

Steeds weer worden we met onze neus op de feiten gedrukt: de mensen die het ‘echte werk’ doen, verdienen te weinig. Een staande ovatie wil nog wel lukken, maar een stevige plus in de beloning zit er niet in. Of het nu om verzorgenden gaat, om wijkagenten of onderwijzers. Er is veel steun voor hen in de samenleving, die niet vertaald wordt in de portemonnee.

Sinds jaar en dag betalen we onze mensen met uitvoerende functies te weinig. We zitten vast in een systeem dat kantoor-, advies- en beleidsfuncties fors hoger beloont dan het praktische werk in de uitvoering. En ieder jaar wordt de afstand nog groter, omdat de loonsverhoging in procenten plaatsvindt in plaats van in euro’s. Leuk voor de beleidsmakers, maar ieder jaar opnieuw ten nadele van de uitvoerende werkers.

Het is tijd voor een herschikking. De loonsverhoging van tien procent voor het uitvoerend personeel kan doorgevoerd worden door de salarissen van advies- en beleidsfunctionarissen een aantal jaar te bevriezen. Dit kost de overheid dus geen enkele euro extra!

De ruimte voor de jaarlijkse loonsverhoging wordt volledig toegekend aan onze uitvoerenden: de dienders, verzorgenden en leraren. De (goed betaalde) advies- en beleidsfuncties, die we vooral terugvinden op de Haagse ministeries, bij provincies, waterschappen, gemeenten en andere publieke organisaties doen een pas op de plaats. Noem het solidariteit, noem het herschikking, noem het compensatie. Wij noemen het rechtvaardigheid. Van applaus naar portemonnee.

In een paar jaar tijd is op die manier de extra tien procent loonstijging voor onze uitvoerders gerealiseerd. Boter bij de vis. Dat geeft ons in de tussentijd direct de gelegenheid om de scheefgroei van salarissen van beleidsmaker enerzijds en uitvoerenden anderzijds structureel bij te stellen. Omdat we inzien dat denken en doen nooit gescheiden van elkaar kunnen bestaan.