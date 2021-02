Het lijkt onwerkelijk. De crisis waar we ons in bevinden, met een totale maatschappelijke ontwrichting en ineenstorting tot gevolg, is niet langer slechts een hersenspinsel, vrees ik. In een vroeger als links bekend staand groot ochtendblad, las ik vorige week een artikel over Shell en de klimaatcrisis, die echt nog niet is opgelost als coronacrisis voorbij is.

De baas van deze multinational, die al sinds 1990 weet dat olie verbranden het klimaat ernstig aantast, werd in het artikel neergezet als een lieve maar bezorgde oom, die het beste met de samenleving, met ons dus, voorheeft. Dit werd onderstreept door een foto genomen in een lommerrijke omgeving, waarin de baas van Shell casualy dressed een hondje knuffelt, zoals de royalty dat ook vaak doen. Niet voor niets heet het bedrijf dan ook de Koninklijke Shell, dacht ik.

Uncle Ben van Beurden kreeg de kans Shell als een verantwoorde klimaatspeler neer te zetten en gebruikte wederom het argument ‘we deden slechts wat de samenleving wilde’. Een vervreemdend artikel omdat Shell toch bekend staat als een bedrijf dat ten koste van alles zijn winst en aandeelhouders koestert en door gebruikmaking van belastingconstructies geen winstbelasting in Nederland betaalt. Is dat nu de tucht van de markt? Of worden we voor de gek gehouden? Voor mij een voorbeeld van de alternative facts of ander soort waarheid, zoals weer manifest is geworden sinds de opkomst van Trump in Amerika.

Een ander soort waarheid is waar ik naar toe wil. De VVD staat hoog in de peilingen terwijl hun verantwoordelijke premier faalt op zeer veel belangrijke en urgente terreinen. Het gevolg van 10 jaar neoliberaal beleid.

Een opsomming:

Absoluut falen in het adequaat bestrijden van de coronacrisis, waardoor we onderaan de Europese coronavaccinatielijst bungelen, net boven Bulgarije, die de laagste plek bezet. Dit falen biedt, zo vrees ik, misschien aan virusmutaties de kans om zich te ontwikkelen. Dankzij Markt Rutte en de VVD.

Absoluut falen om de medische zorg in Nederland van een gezonde basis te voorzien, waardoor we nu zo weinig ic-bedden hebben dat we Duitsland om hulp moeten vragen en dat wordt nog erger. Dankzij Markt Rutte en de VVD.

Absoluut falen op het terrein van de woningmarkt door de verhuurdersheffing en het marktmechanisme ongebreideld zijn gang te laten gaan. Dankzij Markt Rutte en zijn hulpje Stef Blok.

Absoluut kampioen in het spelen van fiscale pooier voor het grote bedrijfsleven, Ik lees deze week dat ook dat Uber nog steeds geen belasting betaalt door een nieuwe fiscale constructie.

Maar dat is allemaal niet waar het de Nederlandse burger om gaat. Het gaat om de huizenprijzen want die dalen niet, dankzij Markt Rutte en de VVD denken ze. Ze stijgen zelfs en dus stijgt de VVD mee in de peilingen.

Ondanks dat over de hele wereld burgers door de coronacrisis vechten om een normaal leven te kunnen leiden en het hoofd boven water trachten te houden, zijn de aandelenbeurzen gestegen en zijn de rijken nog rijker geworden. Terwijl je zou denken dat de beurzen een klap zouden krijgen, maar nee hoor.

Het geeft misschien aan dat de financiële wereld en de gewone wereld van elkaar zijn onthecht en dat de beurs niet de financiële toestand van een land weergeeft maar slechts de stemming onder “een beperkte, bepaalde groep” in een land.

Ik ben bang voor de dag dat de alternatieve waarheden worden ontmaskerd en niet alleen de financiële zeepbel maar ook de onroerend goed zeepbel uiteenspat. Deze dag lijkt me dichterbij dan u denkt, vrees ik.

Het is maar dat u het weet.