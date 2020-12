Misschien gaat het kabinet collectief aftreden om zo schuld te bekennen voor de toeslagenaffaire. Als de hoofdrolspelers uit dat drama demissionair in functie blijven zou dat echter niet meer zijn dan een loos symbolisch gebaar. Echte boetedoening vindt alleen plaats als de betrokkenen de politiek verlaten. Maar of dat zal gebeuren? De kans daarop lijkt me miniem.

Laten we niettemin eens kijken wat het zou betekenen, want je weet tenslotte maar nooit. De VVD (premier Mark Rutte) en het CDA (minister van Financiën Wopke Hoekstra) zouden in dat geval zonder lijsttrekker komen te zitten. Ook oppositiepartij PvdA raakt waarschijnlijk haar aanvoerder kwijt. Want Lodewijk Asscher (als vicepremier in het vorige kabinet medeverantwoordelijk voor alles wat er mis is gegaan) kan dan moeilijk nog in functie blijven.

Voor het CDA zou het verlies van Hoekstra natuurlijk heel, heel vervelend zijn, maar wellicht niet onoverkomelijk. De partij zou voor de derde maal in ultrakorte tijd van lijsttrekker moeten wisselen. Nog geen twee weken geleden immers trok ‘chef corona’ Hugo de Jonge zich al terug. Maar gelukkig voor de christendemocraten hebben zij Pieter Omtzigt achter de hand. Niet de favoriet van de partijtop, maar wel van veel kiezers. Omtzigt is bovendien de man die als Kamerlid het toeslagendossier op de kaart wist te zetten. Een mooi profileringspunt in de verkiezingscampagne.

Ook de PvdA zal zeker niet staan te juichen als ze zonder Asscher verder moet. Toch zou ook voor haar de klap kunnen meevallen. De partij heeft andere geschikte kandidaten voor het lijsttrekkerschap, zoals Kamervoorzitter Khadija Arib (nummer 2 op de lijst), de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (ook in het verleden vaak genoemd) of Lilian Ploumen (nummer 3 op de lijst).

Maar wat moet de VVD zonder Mark Rutte? Wie zou er in zijn plaats moeten komen? Tamara van Ark? Sophie Hermans? Zij staan tweede en derde op de kandidatenlijst, maar hun electorale aantrekkingskracht is vrijwel nul. Bij Van Ark zal dat naar te vrezen valt ook niet meer veranderen. Bij Hermans mogelijk wel nog, maar voorlopig is het voor haar veel te vroeg. Hetzelfde geldt voor enkele lager geplaatsten, zoals Bente Becker (de nummer 4), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (nummer 5) of Bas van ’t Wout (nummer 6).

Ook buiten de VVD-lijst komt niemand in aanmerking. Edith Schippers, de vroegere kroonprinses, wil echt niet meer terug in de politiek, zo heeft ze al diverse malen laten weten. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, tot voor kort nog de gedoodverfde nieuwe leider, gaat het Binnenhof verlaten, loopt hij overal rond te bazuinen. Bij hem aankloppen is dus zinloos. En Halbe Zijlstra, die een paar jaar terug wel genoemd werd als mogelijke opvolger van Rutte? Het valt niet uit te sluiten dat hij graag zou willen, maar na zijn smadelijke afgang als minister van Buitenlandse Zaken is hij zeker geen gegadigde meer.

In het zittende kabinet hoeft al evenmin te worden rondgekeken. Minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen zou een lachertje zijn en klimaatminister Eric Wiebes is als ex-staatssecretaris van Financiën minstens zo schuldig aan de toeslagenaffaire als Rutte zelf. Gesteld al dat iemand op het idiote idee zou komen Wiebes naar voren te schuiven.

Nee, voor Rutte heeft de VVD op dit moment geen enkel alternatief. Zou hij wegvallen, dan zal haar enorme voorsprong in de peilingen in een oogwenk verschrompelen. Op zijn vertrek is op geen enkele manier gerekend. De partij is geheel afhankelijk van hem. Zonder Rutte is de VVD reddeloos verloren.