De zorgschandalen tuimelen over elkaar heen. Donderdag onthulde Nieuwsuur dat het nu al in de ziekenhuizen ontbreekt aan voldoende handschoenen en schorten voor het zorgpersoneel. Zaterdagavond verstjeerde EénVandaag het avondmaal met de mededeling dat managers in de zorg verpleegkundigen tegenhouden, die – teruggekeerd van vakantie uit een “oranje” verklaard gebied – de hen dringend aangeraden quarantaine in acht willen nemen. Ze hebben maar op het werk te verschijnen.

Je zou zeggen: het RIVM zit als een bok op de haverkist. Dat is ook het geval: het instituut heeft officiële uitzonderingen gemaakt voor huisartsen, verloskundigen, thuiszorgmedewerkers en het personeel van verpleeghuizen. Als ze geen klachten vertonen, mogen ze na overleg met bedrijfsarts of GGD meteen aan het werk. Aaldert Mellema van de vakbond CNV Zorg & Welzijn gaat hiervan niet over de rooie. Hij merkt voorzichtig op dat van deze maatregel een verkeerd signaal uitgaat.

Dus: als zorginstellingen hun dienstroosters niet rond krijgen, dan moet de quarantaine voor zorgpersoneel dat potentieel met corona besmet is, maar wijken. Dan kun je, vindt het RIVM, met gerust hart een oogje toeknijpen. Dezelfde quarantaine waarover ministers en burgemeesters lopen te loeien, dat zij dwingend moet worden opgelegd omdat anders een tweede besmettingsgolf niet te vermijden is.

Dit gaat alle perken te buiten. Dit is medisch wanbeleid. Zorgmanagers die hun personeel beletten een hen aangeraden quarantaine in acht te nemen, moeten op staande voet de zak krijgen. Degenen die hen de hand boven het hoofd houden net zo goed want zij brengen de volksgezondheid in gevaar. Van zo’n maatregel zou nu eens een goed signaal uitgaan.

Meteen de minister naar de Kamer. Dan kan het gebrek aan hulpmiddelen nu al in één moeite door worden meegenomen als onze wakkere politici toch bezig zijn de bewindsman op het rooster te leggen vanwege dit geklootzak met quarantaines.

En mocht het onverhoopt geen zaak zijn waar politiek en publiek interesse voor kunnen opbrengen, dan heb ik een hele goede tip: de Franse serie 10% op Netflix tovert tegen het schitterend decor van de Lichtstad vijftien afleveringen lang een glimlach op de lippen en een enkele traan in het oog. Magnifiek spel met nu en dan gastoptredens van Franse vedetten zoals Isabelle Huppert. Echt ontspanning waar je in deze tijd behoefte aan hebt.

