Ik ril en gil terwijl ik dit schrijf. Hoe is het mogelijk in hemelsnaam? “Geen uitzondering op toeslagregels voor hardwerkend zorgpersoneel”, kopt de Telegraaf. Weken geleden weigerde minister Ollongren al om huurverhoging (even) stop te zetten.

In het jaar van Corona gaan de woonlasten, dus ook voor zorgpersoneel, gewoon omhoog. Geen crisis voor de huizenbezitters. Fijn voor hen, maar voor de meeste huishoudens betekent deze huurverhoging een paar tientjes of zelfs (meer dan) honderd euro minder te besteden per maand. Wie de huurtoeslag krijgt, verdient al zo weinig, minder dan €30.360 bruto per jaar.

Het zorgpersoneel heeft nu ook nog eens de ‘pech’ dat ze dit jaar veel overuren hebben gedraaid, dus iets meer hebben verdiend, waardoor ze hun toeslagen voor volgend jaar (net) mislopen. Dus hogere huren maar toch geen toeslagen. Het is krom, niet eerlijk, ontmenselijk bijna. Hopelijk komt er ook hierom volgend jaar geen nieuwe corona uitbraak. Want wie van “onze helden” gaat zich voor een tweede keer laten naaien?

Ik ril en gil, echt. Al die applaussessies van de afgelopen maanden heb ik geboycot. Elke klap van de talloze handpalmen rondom mijn balkon klonk in mijn oren meer als vernedering dan waardering. Die onvoorwaardelijke inzet van al ons zorgpersoneel verdient respect maar ook meer compensatie voor geleverde diensten dan wat applaus. Zij hebben overuren, ‘overuren’ nota bene, moeten draaien om de boel niet te laten instorten.

Hun werk is voor de meesten van ons niet ‘leuk’ genoeg, anders was er geen tekort aan zorgpersoneel en hoefden zij ook geen extra zware uren te werken in deze toch al zeer belastende banen. Zij toonden zich solidair, zij redden levens, stilletjes, gewoon door te doen en er te zijn. Zij hadden geen tijd om na te denken over morgen of volgend jaar en over wat hun overuren hen zouden kunnen kosten.

Wellicht dacht een verpleegkundige of een verzorgende in het verzorgingstehuis: “O, van die extra verdiensten kan ik misschien mijn wasmachine eindelijk laten vervangen!” Of: “O, van die extra verdiensten kan ik mijn schuld aflossen! En eindelijk met mijn kinderen op een bijzondere vakantie!”

Mensen in de zorg leven bescheiden. Velen van hen brengen hun maand door in onzekerheid of hun inkomsten toereikend zullen zijn. Toeslagen die zij ontvangen nemen die zorgen enigszins weg. Van een bourgondisch leven is er geen sprake. Het zijn ware maatjes van de mens en niet van het geld. Hun werk is hun roeping. Zij doen het gewoon en het is aan de samenleving/overheid om hun inzet te waarderen. Nu worden ze driedubbel worden voor duizenddubbele prestaties. Wie zou dan nog ooit in de zorg willen werken?

Ik ril en gil, echt. Dat overwerk heeft het zorgpersoneel stoïcijns volbracht. Niks zeuren, klagen, eisen, gewoon doen. Ondertussen is hun huur verhoogd, misschien ondervinden ze in het najaar met vertraging alsnog de ballast van hun bovenmenselijke inzet. In geval van gezondheidsklachten zijn ze ook het eigen risico van €385 kwijt, dat ze wellicht volgend jaar zullen moeten betalen, in het jaar dat ze dus al hun zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag kwijt zijn.

Om schulden te voorkomen moeten ze blijkbaar weer overwerk verrichten. Nu ze corona in bedwang hebben weten te houden, moeten ze ergens anders gaan bijklussen? Sowieso heeft het kabinet een mooie salomonsoordeel in petto: neem volgend jaar extra vakantiedagen in plaats van je overwerk in geld te laten uitbetalen! Misschien moet het zorgpersoneel dat ook gewoon doen. Volgend jaar lekker thuisblijven en maar hopen dat de corona niet opnieuw uitbreekt. De golf van dit jaar hebben we overleefd dankzij de overuren van “onze helden” Wie gaat hen dan vervangen tijdens dat overwerk straks, heeft het kabinet daar al over nagedacht?