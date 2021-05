Het is niet uitgesloten dat over enkele weken of maanden blijkt dat de linkse twee partijen Rutte toch te veel wantrouwen en dat ze niet met hem in zee wensen te gaan. Wat dan?

Informateur Mariëtte Hamer ontving gisteren de fractieleiders van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie. Vandaag en morgen praat ze met de andere partijen. Behalve dan met Geert Wilders van de PVV, want die wil niet. ‘Alles wat ik u te vertellen had heb ik al verteld in ons gesprek van 18 mei jl.’, heeft hij Hamer laten weten. In dat korte gesprek van destijds verklaarde Wilders dat in deze formatie ‘de kaarten allang geschud zijn’. Het staat volgens hem vast dat er een centrumlinks kabinet komt. PvdA en GroenLinks hebben eerder wel een motie van wantrouwen tegen premier (en VVD-leider) Mark Rutte gesteund, maar ze staan nu toch klaar om met hem te gaan samenwerken, constateerde de PVV-leider.

Ik denk dat Wilders daar gelijk in heeft. Dat er een kabinet komt waarvan de linkse partijen deel uitmaken ligt nogal voor de hand. Immers: D66 wil niet met de ChristenUnie, laat staan met JA21. De SP wil niet met de VVD zolang Rutte daar de leiding heeft. En vooralsnog maakt helemaal niemand aanstalten om met Volt te gaan regeren. Dan blijven PvdA en GroenLinks over. En beide partijen lijken niet ongenegen om in een coalitie met Rutte te stappen. Ze stellen zich weliswaar nog afwachtend op, maar uiteindelijk zullen ze wel toehappen, verwachten de meeste Binnenhofwatchers.

Maar het kan natuurlijk ook nog mislopen. Het is niet uitgesloten dat over enkele weken of maanden blijkt dat de linkse twee Rutte toch te veel wantrouwen en dat ze niet met hem in zee wensen te gaan. Wat dan? Toch maar regeren met de ChristenUnie? Dat wordt moeilijk, want D66 heeft er volstrekt geen zin in. De ChristenUnie zegt trouwens op haar beurt niet opnieuw onder Rutte te willen dienen. Wellicht wordt de soep niet zo heet gegeten, maar daarvoor bestaat geen enkele garantie. En als het dan vervolgens ook niet lukt een regeerakkoord met Volt te sluiten, is een normaal meerderheidskabinet onhaalbaar geworden. Want een zevenpartijencoalitie zonder de VVD zal er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid evenmin komen. Van zo’n regering zou immers de Partij van de Dieren deel uit moeten maken. Ziet iemand al voor zich dat die het eens wordt met het CDA, of zelfs met D66?

Mocht het allemaal zover komen dan resteert dus nog maar één mogelijkheid (los van een minderheidskabinet, dat snel zal vallen): nieuwe verkiezingen. In de, vermoedelijk ijdele, hoop dat die tot een heel andere uitkomst zullen leiden.

Maar wacht eens, er is nóg een alternatief. VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie, JA21 en de gloednieuwe Groep Van Haga hebben samen ook een meerderheid. Geen al te ruime, maar die had Rutte III tenslotte ook niet. Weliswaar hebben VVD en CDA hun kiezers beloofd dat ze nooit met Wilders of FvD-leider Thierry Baudet in het regeringsbootje zouden stappen, maar als er geen andere opties over zijn telt dat toch niet meer? Of wel soms?

De kans dat dit echt gaat gebeuren lijkt me klein. Ik houd er vooralsnog totaal geen rekening mee. Wilders blijkbaar ook niet. Maar stel eens dat het scenario toch realiteit zou worden, hoe snel zal Geblondeerde Geert zijn afkeer van regeren met Rutte zijn vergeten? Ik vermoed dat hij in dat geval bereid is de door hemzelf ingediende motie van wantrouwen tegen de premier in de prullenbak te gooien. Desnoods voor het oog van de camera’s.