Zwemmen met de QR-code is gezond

Ik was afgelopen zomer een beetje te veel aangekomen en daar baalde ik flink van. Er is wat mij betreft maar één goede manier om teveel kilo’s eraf te krijgen en dat is door voldoende te bewegen en letten op wat je eet.

Ik weet het nog goed, toen ik gezellig aan tafel zat bij de ouderen met dementie zei één van de ouderen fluisterend tegen mij: “Zo, jij bent gegroeid!” Ik keek in de spiegel en moest concluderen dat ze gelijk had. Door het niet kunnen sporten en te veel snoepen was ik appeltje rond geworden. Tijd om orde op zaken te stellen dus.

Ik besloot om minimaal drie keer in de week te gaan sporten. Zwemmen en fietsen zijn voor mij de beste manieren om in beweging te blijven. Andere sporten zijn toch wat lastiger om lichamelijk te kunnen bijbenen, mede door het 22q11ds waar ik last van heb. Zwemmen en fietsen kan ik op mijn eigen tempo doen en dat werkt!

Toen op 25 september de QR-code inging om te gebruiken bij de sportfaciliteiten vond ik het wel even spannend. Ik had het nog niet gebruikt en wist niet hoe het zou gaan. Het was letterlijk een sprong in het diepe. Vóór mij stonden drie oudere dames driftig te zoeken naar hun QR-code op hun telefoon. Ik was blij dat ik een papieren had zodat ik hem al bij de hand had. Het kostte even wat moeite om de code goed te scannen want hij was een beetje gekreukt (de app werkt niet op mijn Huawei-telefoon). Enfin, uiteindelijk lukte het en kon ik lekker zwemmen.

Het is wel goed geweest dat ik direct over de drempel ben heen gestapt om de QR-code te gebruiken anders was het nog een stuk lastiger geweest. De drempel om mee te blijven doen in de samenleving zou anders te hoog worden.

Wat dat betreft heb ik deze periode goed geleerd om te gaan met veranderingen, het is beter om je er direct overheen te zetten en je angsten aan te gaan dan er tegenaan te blijven hikken!