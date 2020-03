Mogen we je even wat vragen voor Joop?

Hé, dank dat je dit leest want we hebben even kort je hulp nodig.

We onderzoeken hoe Joop nog beter kan worden. En ook daarbij kunnen we natuurlijk niet zonder jouw mening. We willen je daarom graag vragen wat je belangrijk vindt en wat er verbeterd kan worden aan de site.

Om dat makkelijk te maken hebben we een korte vragenlijst. Het duurt slechts enkele minuten om die in te vullen en het is ook nog eens volledig anoniem.

Je doet ons, je medegebruikers en wellicht ook jezelf, er een groot plezier mee.

Onze dank is bij voorbaat groot.

Team Joop

Hoe vaak bezoek je Joop?

Wat vind je interessant aan de website Joop?

Ik vind de opinieartikelen van de opinieschrijvers:

Ik vind de mogelijkheid om een reactie te kunnen geven:

Ik vind de mogelijkheid om te kunnen reageren op reacties van anderen:

Hoe vaak deel je nieuws- of opinieartikelen?

Ik vind het kunnen delen van nieuws- en opinieartikelen:

Welk cijfer zou je de website Joop willen geven?

Welke verbeteringen en/of toevoegingen aan Joop zou je graag zien?

cc-beeld: Johannes Ahlmann