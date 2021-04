Over een maand zou Abdelkader Benali de prestigieuze 4 mei-lezing hebben uitgesproken, als eerste Marokkaanse-Nederlander ooit, maar hij trok zich terug nadat er grote kritiek ontstond over uitspraken die hij vijftien jaar geleden deed over joden. Dat leverde hem de beschuldiging van antisemitisme op, iets wat hij direct bestreed. Nu publiceert Benali alsnog zijn lezing onder de titel ‘De stilte van de ander’. In Op 1 kijkt hij terug op de afgelopen maanden waarin hij zich naar eigen zeggen gecanceld voelde:

Het was een grap. Dus als ik er afstand van neem, dan zou het bijna zijn alsof ik het meen. Maar ik meen het helemaal niet. Ik heb het informeel gezegd in een volatiele situatie met veel adrenaline. En het is een hele slechte grap, daar heb ik excuses voor gemaakt en nu komt er iets anders bij, ik heb uiteindelijk besloten om die lezing niet te geven omdat ik niet wil dat er op 4 mei om 8 uur, als ik daar sta, er ook maar 1 seconde twijfel is bij overlevenden van de Shoah en de jodenvervolging.