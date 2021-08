Schrijver Alfred Birney was te gast in de een na laatste aflevering van Zomergasten van dit seizoen. De Groene Amsterdammer schrijft:

Birney sprak over zijn leven alsof het hem ook verbaasde, alsof hij het ook nog niet snapte. Bijvoorbeeld toen hij vertelde over de periode in zijn leven waarin hij in feite dakloos was. ‘In feite’ zeg ik verzachtend, omdat Birney het in die tijd amper zo leek te ervaren. Hij begreep het zelf pas toen hij de documentaire Searching for Sugar Man (2012) zag, waarin een aan lager wal verkerende muzikant in Detroit onhandig door de sneeuw stapte. Ik had dezelfde jas, dacht Birney eerst. En daarna besefte hij pas dat zoals de geïnterviewden in de documentaire over Sugar Man praatten, mensen ook over hem moeten hebben gesproken. Opeens besefte hij dat hij naar zichzelf zat te kijken.