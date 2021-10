Documentairemaker Kelly Klingenberg verloor haar in psychische nood verkerende vader. In zijn appartement, tussen stapels post, afval en met niets anders in huis dan eieren en flessen jenever, werd hij dood aangetroffen. Hij lag al weken alleen. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Vier jaar later probeert Klingenberg nog altijd antwoord te vinden op vragen over haar vader en zijn tragische relatie met alcohol. Hoe kon het leven van deze ooit vrolijke, succesvolle zakenman eindigen in een vervuilde, troosteloze flat? In de 2Doc Alleen met jenever (BNNVARA) reconstrueert ze samen met haar zussen het appartement waarin haar vader stierf en gaat daar in gesprek met mensen die hem kenden. Een aangrijpend verhaal over het wegglippen van een dierbare, machteloosheid van naasten en verslaving als sluipmoordenaar.

Dwingende terugkijktip! Aangrijpend, persoonlijk verhaal over het menselijk onvermogen, in beeld gebracht in een bijzonder decor. #alleenmetjenever https://t.co/9RDQZsSEf0 — Peter de Brock (@peedebe) October 25, 2021

Dan heb je zoveel om voor te leven en dan kies je voor de alcohol. Jenever en eieren. Alcoholisme is een vreselijke ziekte. #AlleenMetJenever #2Doc — Susan (@superzu) October 25, 2021

Wat een intens en droevige maar tevens krachtige weergave van het lot wat vele mensen jaarlijks treft.. #AlleenMetJenever #2doc — E.r.i.k (@steady_erik) October 25, 2021