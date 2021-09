In de documentaire Alleen tegen de Staat vertellen vijf moeders die het slachtoffer werden in de toeslagenaffaire, hoe hun leven en dat van hun kinderen werd geruïneerd door de Belastingdienst. Derya, Janet, Nazmiye, Badriah en Naoual werden keer op keer vernederd, terwijl ze niets fout hadden gedaan. Ze raakten hun geld, baan en in een geval zelfs een kind kwijt.

Kamerleden die de film vorige week al zagen, waren in tranen. Met reden. Het ongekende onrecht dat de ouders werd aangedaan, bleef jarenlang onder de radar. Ook toen RTL Nieuws en dagblad Trouw uit de doeken hadden gedaan hoe de toeslagenouders het slachtoffer waren geworden van een klopjacht van de Belastingdienst, duurde het nog lang voor de overheid over de brug kwam.

Nog altijd vertrouwen de vrouwen de instituties niet. Naoual, die in de film niet herkenbaar in beeld komt, durft haar baby niet naar de kinderopvang te brengen. Ze is bang dat ze dan opnieuw het slachtoffer kan worden van de overheid. Daarom is het kind af en toe op de achtergrond in beeld.