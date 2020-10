Je hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoor maar de Transatlantic Christian Council is een van de invloedrijkste christelijk fundamentalistische lobbyclubs uit de Verenigde Staten. Ze huldigen en verspreiden een conservatief religieus gedachtegoed, onder meer tegen abortus en tegen het recht van homo’s om te trouwen. De Nederlander Henk Jan van Schothorst – voormalig lobbyist van de SGP – is met steun van omstreden Amerikaanse denktanks, Goudse kaashandelaren en de uiterst rechtse Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra onderdeel van deze internationale organisatie. Pointer, het platform voor datajournalistiek van KRONCRV, zocht samen met Follow The Money uit hoe ver de invloed van deze lobbyclub in Nederland reikt, onder meer bij Forum voor Democratie, en wat de rol daarbij is van Hoekstra.